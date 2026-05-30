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Спорт30 мая 2026 10:43

«Я просто трудолюбивая»: любительница бега из Челябинска Анастасия Деркач взяла главную медаль Парижского полумарафона

Менеджер из Челябинска пробежала первой на Парижском полумарафоне
Ольга ЩАПИНА
Первый свой марафон Анастасия Деркач пробежала всего четыре года назад.

Первый свой марафон Анастасия Деркач пробежала всего четыре года назад.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасию Деркач называют феноменом в легкой атлетике. Свою первую дистанцию в жизни девушка пробежала в 2022 году, а в начале мая этого года взяла бронзу чемпионата России по марафону в Казани. Поэтому победы Анастасии на дистанции в 21,1 км на Парижском полумарафоне зрители ждали.

В селе Нагайбакского района в день забега всего 12 градусов, а все утро моросил дождь. Но спортсмены такой температуре даже рады. В остальные годы стояла жара до +30, так было, например, в 2025 году.

— На трассе было прекрасно, если бы не было дождя, было бы не скользко, — поделилась впечатлениями Анастасия Деркач. — А так пришлось выбирать трассу более безопасную. С 2023 года я бегу в Париже, и в первый раз так повезло с погодой, обычно было очень жарко. Мне было комфортно бежать рядом с парнями, мы пытались пробить оптимальный маршрут, перепрыгивая лужи и обходя дороги.

На второй день полумарафона, 31 мая, Анастасия планирует пробежать еще одну дистанцию в 10 км.

Первый полумарафон для Анастасии Деркач был в Париже в 2022 году. Для нее бег — это хобби. В будни спортсменка работает менеджером в крупной компании.

— У меня прекрасный тренер, Владимир Борисович Ежов, он работал как с профессионалами, так и с любителями, — делится секретом успеха Анастасия. — Мне повезло прийти в нужное время и место, у меня и возраст подходящий для дистанции на выносливость. Я трудолюбивая, и мы с тренером друг друга понимаем и чувствуем, он знает, как со мной работать.

В этом году проходит юбилейный X Парижский полумарафон. Призовой фонд составляет 1,4 млн рублей. Победитель на дистанции в 21,1 км получит 150 тысяч рублей.

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