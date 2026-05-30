«Я просто трудолюбивая»: любительница бега из Челябинска Анастасия Деркач взяла главную медаль Парижского полумарафона

Первый свой марафон Анастасия Деркач пробежала всего четыре года назад. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасию Деркач называют феноменом в легкой атлетике. Свою первую дистанцию в жизни девушка пробежала в 2022 году, а в начале мая этого года взяла бронзу чемпионата России по марафону в Казани. Поэтому победы Анастасии на дистанции в 21,1 км на Парижском полумарафоне зрители ждали.

В селе Нагайбакского района в день забега всего 12 градусов, а все утро моросил дождь. Но спортсмены такой температуре даже рады. В остальные годы стояла жара до +30, так было, например, в 2025 году.

— На трассе было прекрасно, если бы не было дождя, было бы не скользко, — поделилась впечатлениями Анастасия Деркач. — А так пришлось выбирать трассу более безопасную. С 2023 года я бегу в Париже, и в первый раз так повезло с погодой, обычно было очень жарко. Мне было комфортно бежать рядом с парнями, мы пытались пробить оптимальный маршрут, перепрыгивая лужи и обходя дороги.

На второй день полумарафона, 31 мая, Анастасия планирует пробежать еще одну дистанцию в 10 км.

Первый полумарафон для Анастасии Деркач был в Париже в 2022 году. Для нее бег — это хобби. В будни спортсменка работает менеджером в крупной компании.

— У меня прекрасный тренер, Владимир Борисович Ежов, он работал как с профессионалами, так и с любителями, — делится секретом успеха Анастасия. — Мне повезло прийти в нужное время и место, у меня и возраст подходящий для дистанции на выносливость. Я трудолюбивая, и мы с тренером друг друга понимаем и чувствуем, он знает, как со мной работать.

В этом году проходит юбилейный X Парижский полумарафон. Призовой фонд составляет 1,4 млн рублей. Победитель на дистанции в 21,1 км получит 150 тысяч рублей.

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