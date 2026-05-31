Высокая мода добралась до южноуральского Парижа. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Дождь 30 мая моросил беспросветно, напоминая, что южноуральский Париж — это все-таки село, и вместо туфель и вечернего наряда придется достать резиновые сапоги и дождевик, да и от прически мало что останется, сколько лака ни нанеси.

Но громкие репетиции говорили о том, что главный модный показ Челябинской области состоится при любой погоде. Рабочие натянули над софитами пленку, мягкие стулья укрыли до первых зрителей (билеты с местами можно было купить), а программу пришлось сократить за счет антракта.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Прелюдия

Очень гармонично в такой атмосфере звучало музыкальное начало. Показ открыла столичная органистка и профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая. Сразу несколько человек держали над ней зонты. Не знаю, по задумке или импровизированно, но после «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» Чайковского, органистка исполнила знаменитую мелодию из французского мюзикла «Шербургские зонтики».

Кривицкая несколько раз выходила на подиум, под ее аккомпанемент даже показали коллекцию одного из челябинских брендов «Маруся Боярова».

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

«Тут добрые люди и классные дизайнеры»

Оценить челябинский показ приехал историк моды и телеведущий Анатоль Вовк. Свой модный костюм ему также пришлось прикрыть дождевиком, а вот солнечные очки Анатоль снимать не стал — софиты светили не тусклее солнца.

— Чтобы в селе делали неделю моды, я такое вижу в первый раз, — поделился с журналистами Анатоль Вовк. — Направляясь сюда, я имел какие-то предубеждения, но утром они развеялись. Тут добрые люди, классные дизайнеры, студенты, которых обязательно нужно выводить на показ. Это говорит о том, что формируется не просто национальный дизайн, а локальный дизайн. Студенты представили костюм южноуральских каких-то лесных существ — это классно, они ищут собственные высказывания, свои собственные формы.

Анатоль Вовк и Ирина Текслер. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

За свой короткий визит в регион Анатоль отметил, что южноуарльцы любят красный цвет. Кстати, фирменный цвет полумарафона именно красный. Это связано с тем, у нагайбаков, которые живут в этом селе, национальные праздничные костюмы красного цвета в клетку. А объясняется это очень просто: на краю Парижа растет много ольхи, кора которой и дает такой оттенок ткани.

— Заметил, что у вас очень любят красный цвет, — отметил Анатоль. — Красное платье на свадьбу, красный цвет народа, красный цвет праздника. В общем, я доволен. Еще больше я рад, что вы привлекаете классных дизайнеров. В прошлом году была Алена Ахмадуллина, в этом году Саша Гапанович с ее прочтением русского северного кода, House of Leo — это невероятно классный бренд из Петербурга Леонида Алексеева. Я у него покупаю костюмы, ношу и считаю, что это очень правильно, когда мы не просто говорим о моде, а мы ее поддерживаем.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Коллекция челябинских студентов заинтересовала модного критика. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Анатоль Вовк призвал покупать локальные бренды. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Продвигаем южноуральские бренды

Как правило, у таких мероприятий есть хэдлайнеры, которые выступают в конце, чтобы публика дождалась финала. В начале же выпускают менее именитых артистов или дизайнеров. На «Парижской неделе моды» дома с именами выступали вперемешку с региональными дизайнерами. И смотрелось это гармонично и на одном уровне. Это говорит о том, что локальные бренды становятся популярными. И прийти на светское мероприятие в платье от челябинского дизайнера — это модно.

Челябинский дизайнер Марина Вилисова. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

«Парижская неделя моды» — это идея супруги губернатора, учредителя Фонда 2020 Ирины Текслер. На показ она надела длинное черное кружевное платье с открытыми плечами и вырезом.

— Пять часов всего лишь от Челябинска, но вы видите, что все, кто хотел, приехал, — сказала Ирина Текслер. — У нас самая лучшая мода, у нас задаются тренды, у нас рождается мода. Мы будем приглашать только самых топовых дизайнеров на наш подиум, но и не забывать про наши южноуральские бренды, которые мы хотим продвигать не только по всей России, но и за ее пределами.

Идейный вдохновитель "Парижской нежели моды" Ирина Текслер. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

В нагайбакском Париже показали 14 коллекций, 10 из которых были челябинских брендов. Также были локальные дизайнеры из Ивановской и Тюменской областей.

Южноуральцы доказали — они готовы на все, чтобы выгулять новое платье. Пять часов пути, дождь и грязь этому совсем не помеха.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне сельского пейзажа башня смотрится ярко. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

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