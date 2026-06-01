Очевидная проблема: почему близорукость выявляют даже у первоклашек и как новые технологии позволяют «обмануть» глаз

Гаджеты дают отраженный свет, к которому глаз эволюционно не приспособлен Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Близорукость «молодеет» настолько, что этот диагноз уже ставят первоклашкам. Сегодня ее все чаще называют не просто болезнью, а пандемией. Могут ли восстановить зрение новомодные «ночные линзы», помогает ли старое правило «20–20–20» и когда можно делать лазерную коррекцию — об этом мы поговорили с заведующей офтальмологическим отделением Челябинской областной детской клинической больницы, кандидатом медицинских наук, главным детским офтальмологом Министерства здравоохранения Челябинской области, доцентом кафедры офтальмологии ЮУГМУ Еленой Ядыкиной.

Программа «Такая наука» посвящена научным достижениям южноуральских учёных. Ведущая — доктор филологических наук, доцент Анна Таскаева.

Анна Таскаева (справа) и Елена Ядыкина

— Почему близорукость у детей сегодня все чаще называют не просто болезнью, а пандемией? Что изменилось в образе жизни детей за последние годы?

— Тема действительно на слуху у всей мировой офтальмологии. Если вспомнить наше детство, мы почти все свободное время проводили на улице, много двигались. Современные дети в основном находятся в помещениях. Родители хотят вырастить вундеркиндов: уже в пять лет ребёнок изучает языки, математику… И получает огромную зрительную нагрузку на близком расстоянии. Плюс гаджеты. Раньше взрослого просили настроить телевизор, теперь ребенок помогает разобраться со смартфоном. С одной стороны, это развивает мозг, с другой — создаёт колоссальную нагрузку. Именно работа на близком расстоянии запускает процесс ранней миопии. Гаджеты дают отраженный свет, к которому глаз эволюционно не приспособлен. Мы меньше моргаем, роговица пересыхает, возникает синдром сухого глаза, мышца хрусталика находится в постоянном напряжении. Этот спазм и дает толчок к росту глазного яблока в длину. Когда глаз удлиняется, изображение фокусируется не на сетчатке, а перед ней — зрение падает. Пусковым механизмом становится гиподинамия. Исследование нашей кафедры офтальмологии показало: школьники 7–18 лет проводят за экранами в среднем 8,5 часа в день. Из них только 30 минут — телевизор, остальное — смартфоны и планшеты.

— В каком возрасте сегодня впервые выявляют близорукость?

— Раньше процесс обычно запускался во 2–3-м классе, реже — к концу первого. Сейчас миопия стремительно «молодеет». Мы уже регулярно выявляем раннюю приобретённую близорукость у дошкольников в 5,5–6 лет. Это не миф, а клиническая реальность, напрямую связанная с ранним и активным использованием цифровых технологий.

— Недавно появились очки с коррекцией периферического дефокуса. Как они работают и почему помогают «обмануть» глаз?

— Глаз воспринимает изображение не только центром, но и периферией. Считается, что если на периферии сетчатки формируется гиперметропический дефокус (условный «плюс»), это служит биологическим сигналом к росту глаза в длину и прогрессированию близорукости. Если же создать миопический дефокус («минус»), стимул для роста исчезает, и удлинение глазного яблока тормозится. Эта теория легла в основу новых очковых линз. Внешне они выглядят как обычные, но внутри содержат микроскопические кольца или призмы. Их не видно при беглом взгляде, нужно пристально рассмотреть под определенным углом. Расположение этих элементов строго рассчитано: центральная зона дает четкое зрение, а периферическая создает нужный оптический эффект, который — доказано — замедляет прогрессирование миопии.

— Многие родители слышали про ночные линзы. Как жесткая линза, надетая на ночь, позволяет ребёнку весь день видеть без очков? И насколько это безопасно?

— Ортокератология существует давно, но только в прошлом году ночные линзы были официально включены в федеральные клинические рекомендации по близорукости. Механизм такой: под контролем врача делается кератотопограмма — условно говоря, «слепок» роговицы. Под неё индивидуально изготавливается жесткая линза. Ночью она мягко уплощает центр роговицы и перераспределяет поверхностные слои эпителия к периферии. Преломление света меняется, и утром после снятия линзы ребёнок видит на 1,0–1,5 в течение всего дня. К вечеру роговица постепенно возвращает свою форму, и на следующую ночь линзу надевают снова.

Метод эффективен и очень нравится детям: не нужно носить очки или дневные линзы, можно спокойно заниматься спортом. Но здесь критически важна дисциплина. Это контактная коррекция, она напрямую соприкасается с глазом. Риск инфекционных осложнений реален, если нарушать гигиену или пропускать осмотры. Если родители понимают, что не смогут обеспечить тщательный уход и регулярное наблюдение, лучше выбрать другой метод. И важно помнить: эффективность любых способов контроля миопии — около 70%. Если близорукость генетически запрограммирована, она может прогрессировать, несмотря на все современные технологии.

— Почему лазерную коррекцию не делают подросткам, даже если они очень хотят избавиться от очков?

— Кажется, что операция решит проблему раз и навсегда, но детский глаз — это растущий орган. Идет рефрактогенез: глазное яблоко удлиняется, меняется кривизна роговицы, оптическая система нестабильна. Сегодня у ребенка «минус 1», через три года может быть «минус 4». Если прооперировать незрелый глаз, результат будет непредсказуемым, и зрение все равно ухудшится. Мировое офтальмологическое сообщество и российские клинические рекомендации единодушны: рефракционная хирургия допустима только после 18 лет, когда рост глаза завершается. Исключений нет, иначе мы рискуем получить непоправимые последствия и необходимость повторных вмешательств.

— Какие правила профилактики близорукости реально работают и имеют научное подтверждение?

— Всё гениальное просто, главное — регулярность. Первое — зрительный режим. Мы рекомендуем правило «20–20–20»: каждые 20 минут работы с гаджетом или книгой ребенок должен делать перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на расстояние около 6 метров (то есть 20 футов. — Прим. ред.). Это физиологически снимает спазм аккомодационной мышцы. Метод простой и подтвержден международными исследованиями.

Второе — прогулки на свежем воздухе не менее двух часов в день. И дело не только в том, что ребенок смотрит вдаль и расслабляет глаза. Ключевую роль играет естественный ультрафиолет. Даже в пасмурную погоду его достаточно. Ультрафиолетовый свет запускает в сетчатке биохимическую цепочку: вырабатывается дофамин, который стимулирует синтез коллагена. Коллаген уплотняет склеру — белочную оболочку глаза. Если склера плотная, глаз не растягивается, и миопия не прогрессирует. Зарубежные исследования наглядно это доказали: школьники, которые занимались на улице, имели стабильное зрение, в отличие от тех, кто учился в помещении с искусственным светом.

— Родители часто верят, что черника и витамины для глаз остановят падение зрения. Это правда или миф?

— Это устойчивый миф. Чтобы получить из черники терапевтическую дозу антоцианов, влияющих на сетчатку, ее нужно съесть огромное количество. Но тогда начнутся проблемы с кишечником. Да, существуют БАДы с компонентами для улучшения кровоснабжения и питания тканей глаза. Однако они не влияют на механизм рефрактогенеза и не тормозят прогрессирование близорукости. Их можно применять только по назначению врача при конкретных осложнениях или зрительном переутомлении. Пить добавки «на всякий случай» опасно: не все они имеют доказательную базу, и мы не всегда знаем реальную концентрацию веществ в составе.

— Если заглянуть на 10 лет вперед, появятся ли принципиально новые методы лечения детской близорукости?

— Вероятность очень высока. Офтальмология развивается семимильными шагами, пожалуй, динамичнее многих других областей медицины. Десять лет назад мы ещё не назначали линзы с периферическим дефокусом, ортокератология массово вошла в практику всего 5–6 лет назад. Наука активно изучает молекулярные и генетические механизмы роста глаза, поэтому в ближайшем будущем мы вполне можем увидеть новые аппаратные или фармакологические протоколы. Но пока основа профилактики остаётся неизменной: режим, свежий воздух и регулярные осмотры.

— Надеемся, что этот выпуск «Такой науки» поможет сохранить зрение тысячам детей. Берегите себя и своих близких. Желаю всем вам ясного взгляда на мир!

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