Фото: Алексей Тимошенко / администрация Челябинска

Искусство из песка уже ждет гостей в парке Пушкина. Там в первый день лета стартовал фестиваль песочных скульптур. В этом году мастера подготовили арт-объект «Деревянная подводная лодка» и пять новых фигур. Три из них посвящены теме фестиваля – сказкам, еще две – 290-летию Челябинска и званию «Культурная столица 2027».

Фото: Алексей Тимошенко / администрация Челябинска

– При создании скульптуры, посвященной юбилею города, мы опирались на историю от древнего города к будущему в образе главного символа – верблюда, – рассказал арт-директор фестиваля Иван Савенков.

Фото: Алексей Тимошенко / администрация Челябинска

В песочную скульптуру «Культурная столица 2027» тоже вложили немалый смысл. В ней отражены некоторые достижения Челябинска: театр, спорт и университет. Тут же обыграли памятник «Сказ об Урале».

Удивительно, но некоторым экспонатам песочной выставке уже несколько лет. Например, композиция «Три богатыря» стоит уже четыре года. Также мастера отреставрировали «Замок», который «дорос» уже до 7,5 метров. Говорят, это самая высокая башня из песка в России. В этом году ее дополнили драконом, который смотрит на принцессу.

Фото: Алексей Тимошенко / администрация Челябинска

Фото: Алексей Тимошенко / администрация Челябинска

В первый день посмотреть на песочные фигуры пришли многие. Если вы еще не успели это сделать, лучше отправиться туда в пасмурный день – так будет лучше видно детали. К слову, в темное время суток на них тоже можно посмотреть – скульптуры подсвечены.

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