Часть ноги превратили в часть челюсти: челябинские хирурги выполнили редчайшую операцию, чтобы восстановить лицо пациента

Перед операцией подготовили 3D-модель. Фото: Челябинский онкоцентр

В Челябинске хирурги восстановили лицевой скелет пациента с помощью тканей, взятых из его собственной ноги.

У жителя Челябинска развился рак слизистой полости рта. Чтобы избавиться от опасной опухоли, нужно было удалить часть верхней челюсти. Такая манипуляция спасает человеку жизнь, но лишает возможности нормально есть, говорить и даже дышать. Поэтому удаленный фрагмент кости решили заменить.

Материал для трансплантации взяли из собственного тела пациента – это помогает избежать отторжения пересаженных тканей. Фрагмент нужной формы выпилили из малоберцовой кости, которая находится в голени.

Фото: Челябинский онкоцентр

— Операции предшествовала особая подготовка. На основе данных компьютерной томографии была создана точная трехмерная модель лицевого скелета пациента, спроецированы дефект верхней челюсти, который должен образоваться после удаления опухоли, и будущий костный трансплантат с индивидуальной титановой пластиной, на которой он будет закреплен, — рассказал завотделением опухолей головы и шеи Артем Гарев.

Фото: Челябинский онкоцентр

Как пояснили в министерстве здравоохранения Челябинской области, подобные операции – большая редкость, в Челябинской области их начали выполнять лишь три года назад.

Фото: Челябинский онкоцентр

Чтобы провести сложную операцию, врачам потребовалось семь часов. Но все прошло успешно, а после вмешательства не возникло осложнений. Пациента выписали домой, он уже самостоятельно ест и ходит без костылей или трости. В будущем мужчина сможет имплантировать зубы.

— Для онкологов важно не просто оказать помощь пациенту, но и сделать все возможное, чтобы человек мог вернуться к нормальному образу жизни, — прокомментировал главврач онкоцентра Андрей Лукин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.