Зумерам будет сложно: пять привычек, которые спасут от депрессии

Советы - не самые сложные, но не для всех выполнимые. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Многие уверены: депрессия накрывает внезапно. Но психиатры знают, что она приходит тихо, пока мы одну за другой бросаем маленькие, но жизненно важные привычки. Исследования подтверждают: всего 14 дней отказа от определенных поведенческих паттернов — и у здорового человека может развиться выраженная тревога и депрессивные симптомы.

Главный врач городской клинической больницы №2 Челябинска Максим Угнивенко перечислил пять якорей, которые удерживают психику на плаву. Потеря любого из них повышает уязвимость, а отказ от всех — практически гарантирует срыв.

Реалистичное мышление — способность не накручивать, не катастрофизировать, а проверять факты. Это тренируемый навык, а не дар. Отказались от него — и скатились в мир «а вдруг?». А там уже рукой подать до тревожного расстройства.

Значимая деятельность — то, ради чего хочется вставать с утра. Хобби, волонтерство, творчество, забота о близких. Когда из жизни исчезает «хочу» и остается только «надо», мозг теряет смыслы — и начинает болеть.

Планы и цели — пусть самые простые: что посмотреть вечером, куда сходить в выходные, что купить на зарплату. Планы создают иллюзию контроля над будущим. Без них завтра превращается в черную дыру, а сегодня — в бессмысленный поток.

Здоровый распорядок дня — засыпать и просыпаться в одно время, нормально есть, соблюдать минимальный режим. Это не занудство, а каркас психики. Отказ от режима дает ложное чувство свободы, но расплата — тревога и упадок сил.

Живое общение — реальный разговор за чашкой чая, возможность выговориться и услышать «я рядом». Лайки и переписка не работают. Близкие отношения — мощнейший антидепрессант и защитный барьер от стресса.

— Если вы перестали выходить из дома, отменили встречи с друзьями, перестали звонить родителям — вы добровольно снимаете эту защиту. Психика любит порядок и смысл. Не отнимайте у нее опоры. Проверьте себя: что из списка вы еще делаете, а что уже забросили? Это не диагноз, но очень тревожный звонок, — считает Максим Угнивенко.

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