«Нервных просим не посещать»: что показывали в кинотеатрах Челябинска 100 лет назад

Фото: Открытка 1914 года. Из книги «Старый Челябинск в открытках и фотографиях» (Челябинск, 2008)/arhistrazh.livejournal.com, Дмитрий Графов/vk.com

В начале прошлого века, когда о гаджетах даже не мечтали, за впечатлениями челябинцы ходили в кино. Билет стоил копейки, а впечатлений хватало надолго. Сами же кинотеатры называли не так, как сейчас, а торжественно — «электротеатры». Первые кинофильмы в Челябинске начали показывать в 1904 году в ресторане «Россия», который находился в саду-острове на реке Миасс. В энциклопедии «Челябинск» рассказывается, что владелец ресторана Ожимков купил в Москве проекционный аппарат и несколько фильмов Бауэра, нанял осветителя, механика-синематографиста, осветителя и тапера (это музыкант, который «озвучивает» немые фильмы).

Через год в районе горсада открылся первый кинотеатр «Грезы». Челябинский фотохудожник, учредитель издательства «Каменный пояс» и соавтор книги «Кинотеатры Челябинска ХХ века» Дмитрий Графов пролистал челябинские газеты начала ХХ века и показал анонсы картин, которые печатали для горожан в то время.

Фото: Дмитрий Графов/vk.com

Электротеатр «Грезы», как мы уже упомянули, открыли в 1905 году. Его владелица Штименко активно привлекала зрителей. У входа стоял стол, вокруг него были воздушные шары, продавали мороженое и морс, а рядом был тир. Кстати, электротеатрами такие заведения в начале прошлого века называли так, чтобы подчеркнуть исключительность – электричество только-только входило в повседневность, ранее пленку приводили в движение в ручном режиме. В «Грезах» крутили как семейные фильмы, так более серьезные, например, о жизни Льва Толстого или об осажденном Порт-Артуре во время русско-японской войны. В одной из челябинских газет сохранился анонс фильма «Кто без греха, брось въ нее камень». Через некоторое время «Грезы» переименовали в «Фурор». Кинотеатр проработал до 1918 года.

Фото: Дмитрий Графов/vk.com

В октябре 1909 года на улице Исетской (ныне ул. Карла Маркса, 68) якобы в доме Кузнецова Коноплев открыл новый электротеатр «Модерн» с небольшой электростанцией. Но в 1915 году с него сняли вывеску, а у владельца забрали разрешение на показ картин за демонстрацию военной хроники с дефектами. Уже через два месяца здесь открылся кинотеатр «Лучъ». В одной из газетных заметок написано «Где пройдут колоссальные боевики?». Объявление рекламирует картины «Панна Мэри», «Мысль» по Леониду Андрееву, «Бухгалтеръ», «Торбичъ» по пьесе Вознесенского, «Огородникъ лихой». В других объявлениях зрителей приглашают на показы картин «Душа женщины», а в 1917 году на драму «Пытка молчания». Причем с пометкой «в пользу Дня зерна».

Фото: Дмитрий Графов/vk.com

В январе 1910 года мещанка Дарья Евстигнеевна Соболева открывает кинотеатр «Люкс» (ныне «Знамя» на Кировке). По одной из версий это было первое здание специально построенного кинотеатра, по другой – кинозал оборудовали уже после строительства. Возводил дом доктор медицины городской глава Челябинска Александр Францевич Бейвель. По словам краеведа и еще одного соавтора книги «Кинотеатры Челябинска ХХ века» Юрия Латышева, здание было построено как доходный дом. Согласно налоговым документам, в кинотеатре «Люкс» в год продавалось более 82 тысяч билетов.

Фото: Открытка 1914 года. Из книги «Старый Челябинск в открытках и фотографиях» (Челябинск, 2008)/arhistrazh.livejournal.com

Из сохранившихся дореволюционных газет понятно, кино крутили постоянно. «В оковах мрачной тайны» - сильная драма с участием двух лучших артистов Италии. Дьявольская шутка, комедия. «Жизнь за жизнь», «Аня», «Ванька ключникъ» (быль про княжну и Ивана Ключника), психологическая пьеса по роману Вербицкой «Чья вина», кинороман в пяти частях «Мой костеръ въ туманъ светитъ», небывалый боевик сезона «Набатъ».

Фото: Дмитрий Графов/vk.com

В газете от 1917 года большое объявление-приглашение на драму «Скальпированный труп». «Выдающуюся картину по красоте и игре актеров показывали всего два дня – 27 и 28 мая 1917 года. Причем в первый день был благотворительный показ – весь сбор пошел в пользу действующий армии для покупки зерна. Отдельная пометка касалась зрителей – «Нервных просим не посещать».

Были и другие кинотеатры, например, «Синематограф» в доме Мельцера (Кирова, 88), «Комета» – около ж/д вокзала в доме Франжоли, «XX век».

Частный кинематограф просуществовал в Челябинске до 1917 года, после кинотеатры переходили в руки местного самоуправления и зарывались. А в конце века их число резко сократилось из-за развития телевидения и появления видеосалонов.

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