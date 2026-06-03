«Потеряла голову» на выпускном: Ханна споет для курганцев в День молодежи

В расписании Ханны на июнь Курган значится именно 27 числа – в День молодежи. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

27 июня в Кургане объединят два больших события – День молодежи и ежегодный фестиваль выпускников. Гуляния развернутся на центральной площади и в Городском саду, а главным музыкальным сюрпризом станет приезд певицы Ханны.

– Фестиваль выпускников планируется, дата всероссийская определена – 27 числа. Он совпадает с Днем молодежи, поэтому будет очень большой праздник. В этом году он планируется на Центральной площади. Но основная локация будет у нас в горсаду. Площадь и горсад – это центр города, сердце. Будет много интересного! – пообещала в прямом эфире радио «ХИТFM» заместитель главы Кургана, директор городского департамента соцполитики Юлия Гурьянова.

Как сообщает медиахолдинг «Область 45», решение отказаться от Троицкой площади, где выпускники собирались год назад, объясняется опытом. Тогда на концерт Niletto пришли сотни горожан, и места хватило не всем. По словам Юлии Гурьяновой, после каждого мероприятия власти делают выводы и стараются исправить недочеты, чтобы гостям было удобно.

О том, что хедлайнером праздника станет певица Ханна, стало известно из ее собственного гастрольного графика. В расписании артистки на июнь Курган значится именно 27 числа – в День молодежи.

Ханна (Анна Иванова) – обладательница четырех «Золотых граммофонов», известная хитами «Потеряла голову», «Омар Хайям», «Музыка звучит», «Весна» и «Море». Ее приезд наверняка соберет на обновленной площадке не меньше зрителей, чем прошлогоднее выступление Niletto.

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