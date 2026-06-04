«Резко стало плохо»: челябинка, спасавшая животных, попала в больницу и теперь ее подопечным кошкам нужна помощь

Фото: Ради Натальи. Забота о её кошках/Вк.

В Челябинске женщина, которая долгие годы в одиночку спасала бездомных кошек, сама оказалась в больнице с тяжелым заболеванием. В приюте без хозяйки остались 70 ее подопечных. Волонтеры рассчитывают найти каждому хвостатому дом и просят неравнодушных жителей помочь им в этом.

Наталья Леонтьева — известный в Челябинске адвокат, которая до последнего времени успешно совмещала профессиональную деятельность с волонтерской работой. Все средства, заработанные на юридической практике, она направляла на содержание собственного приюта: корм, лечение, вакцинацию и аренду помещений. По словам волонтеров, ее подопечные всегда были ухожены и содержались в идеальных условиях. Однако несколько недель назад Наталья была госпитализирована в реанимацию с тяжелым заболеванием.

— Первые признаки появились два месяца назад, она ходила по врачам, а две недели назад она позвонила моей подруге и попросила помощи. Ей резко стало плохо и ее увезли в больницу, — рассказала КП-Челябинск волонтер Анастасия Савельева.

Волонтеры уже начали привозить помощь. Фото: Волонтёрское движение «Ближе близкого»/Вк.

По словам активистки, Наталья приходила на помощь даже в самых сложных случаях. К ней обращались из Коркино, Еманжелинска и других городов Челябинской области. Она помогала с лечением, брала животных на передержку, неоднократно закрывала чужие счета в ветеринарных клиниках. При этом, как отмечают знакомые, женщина всегда оставалась в тени и не искала публичного признания.

— И вот теперь судьба повернулась к ней своей самой тяжелой стороной. Наталья сильно заболела, она сейчас прикована к постели и почти без движения. Та, что всегда протягивала руку помощи, сегодня нуждается в нашей помощи, — пишут волонтеры в соцсетях.

После того как челябинка оказалась в больнице, ее подопечные — 70 кошек — остались без полноценного ухода. Волонтеры, прибывшие в приют, обнаружили, что помещение давно не убиралось, запасы еды подходят к концу, а чистых лежанок и подстилок почти не осталось. В первую очередь животным нужны сухие и влажные корма, а также древесные наполнитель и медицинские препараты для обработки. Полный список разместила ветклиника, в которой Наталья долгие годы лечила найденных животных.

Среди кошек есть и породистые. Фото: Лапкой по сердцу/Вк.

— Не будем оставлять в беде ту, которая всю свою жизнь спасала других. Давайте не дадим ее подопечным погибнуть, — сообщили в ветклинике «Питомец». — Приносить помощь можно в нашу клинику по адресу: Комарова, 129. Ежедневно с 10:00 до 20:00.

Активисты также создали специальную группу «Ради Натальи» в соцсетях, уже сфотографировали 20 кошек для размещения объявлений. В ближайшее время они планируют найти кураторов для каждого животного, собрать истории и начать поиск новых хозяев или временных передержек.

— Можно не выходя из дома, потратить 30 минут своего времени и опубликовать посты о кошках в сети. Мы расскажем где их размещать. У нас заняты руки, мы убираем за кошками и кормим их, на пиар времени совсем нет, а это очень важно, — продолжает Анастасия.

Одна из кошек по кличке Лола, которая тоже ищет дом. Фото: Лапкой по сердцу/Вк.

Все 70 кошек, оставшихся без попечения хозяйки, — молодые. Их возраст не превышает пяти лет, а большинству — всего два-три года. Это значит, что у каждого животного может быть долгая и счастливая жизнь в новом доме.

Напоминаем, «Комсомольская правда – Челябинск» каждый месяц рассказывает о животных, которые нуждаются в доме и людях, спасших им жизнь. «Лапа помощи» – это реальные истории, собранные благодаря зооволонтерам и отзывчивым жителям со всей Челябинской области. Истории, у которых непременно будет счастливый конец. Хотите стать героями публикации? Оставляйте заявку в сообщениях группы «КП-Челябинск» ВКонтакте.

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