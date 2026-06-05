Как понять, подойдет ли ребенку дизайн: ректор МИДиС рассказал, как ИИ изменил подход к обучению креативных специалистов

Будущие модельеры-студенты МИДиС демонстрируют свои работы. Фото: МИДиС

Заголовки СМИ на разные лады говорят, что нейросети заменяют человека в самых разных профессиях, «отбирают хлеб» у специалистов интеллектуального труда: дизайнеров, проектировщиков, аналитиков и даже инженеров. Но насколько это близко к объективной реальности современного рынка труда? Об этом в программе «Нескучный ректор» на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) рассуждает ректор Челябинского Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) Максим Усынин. Он рассказал, какие навыки действительно нужны будущему дизайнеру, чему теперь учат в вузе и почему искусственный интеллект не отменяет профессию, а меняет требования к специалисту.

Максим Усынин. Фото: МИДиС

Мы все чаще слышим, что нейросети заменяют дизайнеров. Насколько это близко к реальности?

— Сейчас действительно тот момент, когда школьники и их родители особенно внимательно смотрят на выбор будущей профессии. За последний год нейросети очень активно вошли в повседневную жизнь: нас окружают нейрокартинки, нейроанимация, нейровидео, нейромузыка. Трансформация идет серьезная, и она уже влияет на рынок труда.

Но здесь важно понять главное: искусственный интеллект не отменил дизайн. Искусственный интеллект убирает часть рутинной работы и меняет саму профессию. Если раньше дизайн часто воспринимался как запрос «сделайте красиво и запоминающееся», то сегодня дизайн — это прежде всего решение конкретных задач человека, бизнеса и государства.

То есть дизайн сегодня — это уже не только про визуал?

— Совершенно, верно. Раньше заказчик мог прийти к дизайнеру и сказать: «Сделайте мне сайт желтым с черным и добавьте такие-то шрифты». И ценность специалиста во многом была в том, что он владел редким инструментом.Сейчас инструменты стали доступнее, а рутинные операции все чаще выполняют нейросети. Поэтому востребован не тот, кто просто умеет нажимать кнопки, а тот, кто понимает задачу, целевую аудиторию, контекст и ожидаемый результат. Сегодня дизайн — это уже не просто картинка, а часть большой системы.

Фото: МИДиС

Можете привести пример, чтобы это было понятнее родителям?

— Конечно. В конце 90-х я заказывал дизайн-проект квартиры у известного дизайнера Валерия Семеновича Банникова. Проект создавался вручную: каждый штрих был прорисован карандашом, на работу ушли месяцы, и это было очень дорого. Тогда сам факт работы с дизайнером воспринимался почти как роскошь.

Потом появились Photoshop, 3D Studio Max и другие инструменты, и дизайн стал доступнее. Сегодня пришел новый этап: нейросети еще сильнее снижают порог входа в инструменты, поэтому сам рынок дизайна растет. Практически ни одна компания уже не представляет свою работу без сайта, брендинга, визуальной коммуникации и цифровых решений.

Но растет спрос не просто на исполнителей, а на тех, кто умеет решать задачу. Например, если металлургическому заводу нужно выйти на рынки Китая, Ирана или Бразилии, никто не приходит к дизайнеру с формулировкой «сделайте желто-черный сайт». Компании нужен специалист, который понимает бизнес, культурные особенности рынков, поведение аудитории и может проверить решение через аналитику: кто заходит на сайт, сколько времени проводит, на что кликает. В такой модели дизайнер становится частью команды, ориентированной на результат.

Тогда кто такой сильный дизайнер? Тот, кто ближе к стратегу, чем к исполнителю?

— Да, именно так. Дизайнер все чаще становится ядром бизнес-команды. Он должен понимать не только композицию, цвет и форму, но и логику продукта, клиента, рынка и коммуникации.

Это особенно видно в анимации. Мы начали активное сотрудничество с ведущей российской анимационной компанией «Рики», которая создала «Смешариков» и «Фиксиков». В разговоре с коллегами мы обсуждали, что сегодня нужны команды, способные быстро тестировать гипотезы на разных рынках.

Например, Китай — это не единый рынок. Южный и Северный Китай очень сильно различаются по восприятию, культурному коду и потребительским привычкам. То, что сработает на юге, может не сработать на севере. То же самое касается Бразилии и других стран. Поэтому команде сначала нужна аналитика: изучить тренды, культурный код, локальные истории, а уже потом создавать креатив, собирать пилот и тестировать его на аудитории.

Фото: МИДиС

Но ведь многие люди уже генерируют картинки сами и думают, что на дизайнере можно сэкономить. Это рабочая стратегия?

— На короткой дистанции кому-то может так показаться. Но за последний год и заказчики, и обычные пользователи уже научились отличать нейрогенерацию от живой дизайнерской работы.

Это хорошо заметно даже в городской среде. Мы смотрим на некоторые билборды и видим: картинка красивая, но «пластиковая», она не цепляет. А фотография, сделанная с натуры, даже если она неидеальна технически, часто воспринимается живее и ближе. Люди это чувствуют.

Мы видим и изменения в мировых трендах. Например, если год назад многие бренды активно экспериментировали с нейрогенерацией, то сейчас в визуальной культуре снова усиливается интерес к ручной графике, авторской интонации и живой работе. Это заметно и в fashion-среде, и в книжной иллюстрации. Поэтому нейросеть — это сильный инструмент, но не полноценная замена дизайнерскому мышлению.

Тогда что родителям важно понять про обучение дизайну сегодня?

— Родителям важно смотреть шире, чем просто на любовь ребенка к рисованию. Если у ребенка есть страсть создавать что-то новое, это очень хороший сигнал. Но нужно честно ответить на вопрос: готов ли он заниматься этим каждый день? Потому что одно дело — хобби, другое — профессиональный путь, в который человек готов вкладывать время, силы и деньги.

Если это действительно серьезный интерес, следующим шагом нужно понять, какая именно сфера дизайна ребенку ближе. Дизайн сегодня очень разный, и в этом как раз преимущество: можно найти направление под сильные стороны конкретного человека.

Давайте тогда разберем по направлениям. Кому какое направление дизайна подходит для поступления?

— Если ребенку нравится иллюстрация, создание персонажей, визуальные истории, ему могут подойти направления «Цифровая анимация и моушн-дизайн» или «Графический дизайн и брендинг». Это востребованные сферы, потому что брендинг нужен и бизнесу, и государственным структурам.

Если ребенку близки мода, ткани, шитье, работа с образом и стилем, логичным выбором может стать направление «Дизайн одежды и управление модным брендом». Сейчас, после ухода части иностранных компаний с российского рынка, у локальных брендов появилось больше возможностей. Мы это видим и по отраслевым событиям. Например, наша студентка Полина Герусова представила коллекцию «Биом», созданную в том числе с использованием искусственного интеллекта, и показала, как работает гибридный подход.

Фото: МИДиС

Если ребенку интересны пространство, среда, интерьер, город, логично смотреть в сторону «Дизайна интерьера и городской среды». А если его тянет к цифровым продуктам, интерфейсам, логике сервисов, подойдут «Веб-дизайн и проектирование цифровых продуктов». И здесь особенно важно развеять миф: дизайн — это не только для тех, кто хорошо рисует.

То есть можно идти в дизайн, даже если ребенок не художник в классическом смысле?

— Да. Например, в веб-дизайне и мобильной разработке важны не академический рисунок и живопись, а умение мыслить проектно, разрабатывать решения, работать в Figma и других цифровых программах, использовать инструменты искусственного интеллекта.

Поэтому сегодня дизайн — это в первую очередь не про инструмент, а про мышление. В эпоху ИИ именно это становится решающим фактором. Самые востребованные специалисты — не те, кто просто умеет быстро генерировать картинку, а те, кто умеет понимать человека, задачу и контекст.

Какие навыки тогда становятся главными для будущего дизайнера?

Фото: МИДиС

Многие родители переживают о будущем заработке. Есть ли у дизайнеров перспективы в ближайшие годы?

— Да, и большие. Мы уже видим, что дизайнерское мышление становится востребованным далеко за пределами самой индустрии дизайна. Такие специалисты нужны в маркетинге, туризме, гостиничном бизнесе, на промышленных предприятиях, в медицине, в госструктурах и госкорпорациях.

Потому что сегодня ценятся люди, которые умеют мыслить задачами заказчика, создавать понятные и работающие решения, собирать продукт под конкретную аудиторию. И ценность здесь не всегда сводится к слову «красиво». Зацепить может смешное, точное, удобное, полезное, понятное. Это тоже дизайн.

Что бы вы посоветовали родителям, которые сейчас выбирают вуз вместе с ребенком?

— Обязательно ходить на дни открытых дверей и не ограничиваться одним учебным заведением. Нужно смотреть разные варианты, общаться не только с администрацией, но и со студентами, преподавателями, выпускниками.

Причем важно задавать прямые вопросы. Где проходит практика? Какая она на самом деле? Кто преподает? Как выстраивается обучение? Какие проекты делают студенты? Сколько выпускники зарабатывают? Есть ли связь с работодателями? Именно такие вопросы помогают понять качество среды и реальную ценность программы.

Я приглашаю родителей и абитуриентов 10 июня на финальный в этом сезоне День открытых дверей в МИДиС. Там можно будет пообщаться с преподавателями, посетить мастер-классы и получить ответы из первых уст. А с 20 июня, когда стартуют приемные комиссии, в институте начнутся ежедневные консультации — по сути, это мини-дни открытых дверей, которые будут проходить каждый день.

Фото: МИДиС

И последний вопрос. Какую главную мысль родителям стоит вынести из этого разговора?

— Искусственный интеллект не отменяет профессию дизайнера, но очень жестко подталкивает ее к развитию. Если ребенок умеет только пользоваться инструментом, его действительно легко заменить. Но если ребенок мыслит системно, умеет сопереживать, анализировать, придумывать и создавать решения для людей, бизнеса и общества, у него очень сильные перспективы.

Поэтому родителям сегодня важно смотреть не только на то, любит ли ребенок рисовать. Важнее понять, есть ли у него интерес к людям, к задачам, к визуальной культуре, к технологиям и к постоянному развитию. Именно на стыке творчества, мышления и новых инструментов сейчас формируется сильный дизайнер нового поколения.

Приемная кампания 2026 года в МИДиС стартует 20 июня. Это возможность инвестировать в образование ребенка, которое начнет окупаться уже с первого курса. Вы можете получить индивидуальную консультацию со специалистами приемной комиссии, оценить карьерные перспективы и сразу подать документы на выбранное направление подготовки, а также заключить договор на обучение. Узнайте все подробности образовательных программ и оставьте заявку на персональную консультацию на сайте midis.ru.

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