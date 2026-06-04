«Исправительные работы были – собирать у бабушек деньги»: 19-летняя челябинка рассказала, как ее заставили работать на мошенников

Мошенники запугали девушку и послали за деньгами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Курганские полицейские нашли девушку-курьера, которая забрала у пенсионерки 4,5 млн рублей – деньги, вырученные за продажу квартиры.

Аферисты впервые позвонили 79-летней жительнице Кургана в январе. Незнакомка по телефону представилась сотрудницей больницы и позвала женщину на обследование. Для записи к врачу велела продиктовать код из смс-ки.

Затем позвонили самозваные сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга, запугали горожанку и заставили отдать курьеру миллион рублей – эти деньги женщина копила для внучки.

Позже аферисты выведали, что у пенсионерки есть еще сбережения. И убедили отправить на неизвестные счета 2,5 млн рублей.

На этом злодеи не успокоились. Они заставили женщину продать квартиру, а вырученные средства отдать курьеру. За купюрами приехала девушка.

Аферисты продолжали убеждать горожанку, что сделка ненастоящая, и из дома ее никто не выселит. Однако для покупателей все было всерьез. Они попросили женщину освободить жилплощадь. Лишь тогда - спустя четыре месяца после первого контакта с мошенниками - пенсионерка начала догадываться, что что-то не так.

Обманутая женщина обратилась в полицию. В общей сложности она потеряла 8 млн рублей, да еще и осталась без жилья.

Как сообщает медиахолдинг «Область45», сотрудникам МВД удалось отыскать девушку-курьера, которая приезжала за деньгами. Это 19-летняя жительница Челябинска. полицейские задержали ее в родном городе.

Фото: УМВД по Курганской области

Оказалось, что девушка оставила без денег не только жительницу Кургана. При этом она сама стала жировой мошенничества.

Девушка тоже наивно продиктовала по телефону код из смс-ки – ей взамен обещали доставить посылку. Аферисты вскоре рассказали челябинке о взломе аккаунта на «Госуслугах».

— Со мной связался специалист. Мне сказали: «У тебя сорок дней исправительных работ. Если ты не будешь выполнять их, то тебя завтра же примут и в СИЗО посадят». Работы были такими, типа, собирать у бабушек деньги и переводить, — сквозь слезы призналась девушка.

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