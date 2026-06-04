Первая гроза этого лета Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Ливень, гром и молнии, сильный ветер — все, о чем предупреждали в СМС от РСЧС, обрушилось на Челябинск вечером 4 июня. Фото и последствия ливня с грозой в Челябинске 4 июня 2026, а также прогноз погоды — в нашем материале.

Фото ливня с грозой в Челябинске 4 июня

Стихия застала врасплох тех, кто поздно вечером возвращался домой. Среди них оказалась и фотокорреспондент КП-Челябинск.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Последствия ливня с грозой в Челябинске 4 июня

О серьезных последствиях ливня с грозой в Челябинске пока не сообщается. Местами образовались большие лужи, через которые приходится перепрыгивать пешеходам. Напомним, на прошлой неделе на Челябинск налетела буря с сильным ветром. Стихией были повалены навесы, сломаны деревья, помяты машины.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Прогноз погоды в Челябинске, когда закончатся ливень с грозой

На какое-то время ливень стих, но потом снова начался. По данным сервиса «Яндекс.Погода» дождь закончится около 0:10. По данным челябинского гидрометцентра, завтра в городе будет облачно, снова дождь, местами — сильный, возможна гроза. Днем +18, +20 градусов, ветер восточной четверти 4-9, днем отдельные порывы до 14 м/с.

— Во время грозы не стойте вблизи высоких деревьев и слабо укрепленных конструкций, не находитесь в водоеме или на его берегу. Не подходите к оборванным проводам, — советуют в министерстве общественной безопасности Челябинской области. — Если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйтесь и переждите около обочины дороги. Будьте бдительны и осторожны. Номера экстренных служб: 101, 112.

Выходные будут дождливыми, но уже без гроз. В субботу +19, +21, в воскресенье потеплеет до +23 градусов.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

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