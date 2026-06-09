На берегу остался велосипед: в Челябинской области ребенок утонул в реке

Тело ребенка ночью нашли в реке. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Нязепетровске погиб девятилетний мальчик. Он утонул в реке Нязе.

Накануне вечером школьник отправился кататься на велосипеде. Домой он к ночи не вернулся, и мать забила тревогу.

Фото: СУ СК по Челябинской области

К поискам подключились спасатели, полицейские, добровольцы. Через некоторое время на берегу реки нашли вещи мальчика и велосипед.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

А потом жители Нязепетровска заметили в воде недалеко от берега тело ребенка. Позвонили в полицию.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, обстоятельства гибели мальчика сейчас выясняют.

В СУ Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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