В котловане установят мощные машины для прокладки тоннелей. Фото: Олег Каргаполов

В Челябинске заканчивается строительство стартового котлована для прокладки метротрамвайных тоннелей на линии «Север-Юг».

Котлован располагается на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева. Сейчас там обустраивают монолитное железобетонное основание.

На дне ямы длиной 70 метров связали металлический каркас. На него ушло 100 тонн арматуры. В выходные в лоток с арматурой залили 440 кубометров бетона.

Фото: Олег Каргаполов

Когда смесь полностью застынет, получится платформа для установки так называемых щитов - тяжелого оборудования для создания тоннелей. Щитов, как и тоннелей, будет два. Каждый весит свыше 500 тонн. Обе мощные машины уже привезли на стройплощадку. После установки они начнут рыть подземные ходы в сторону будущей станции метротрамвая «Торговый центр».

Фото: Олег Каргаполов

— Этап возведения стартового котлована остановочного пункта «Улица Косарева» вышел на финишную прямую – строительная готовность оценивается в 95%, — рассказал замначальника строительного участка ОП группы компаний «Моспроект-3» Антон Малец.

Фото: Олег Каргаполов

Как сообщили в региональном правительстве, сейчас генподрядчик строительства челябинского метротрама «Моспроект-3» готовится возводить еще один стартовый котлован. Он расположится на улице Каслинской. Оттуда тоннели также планируют прокладывать в сторону Торгового центра.

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