На старт, внимание, пюре! Участники «Маленького чемпиона» получили вкусные призы

Пройти мимо стенда было сложно Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На конкурсе «Маленький чемпион», который ежегодно проводит «Комсомольская правда», во дворце спорта «Динамо» собрались несколько сотен участников и их семей. Малыши ползли к финишу, родители переживали так, будто на кону олимпийское золото.

Призы действительно стоили всех вложенных сил и эмоций. Среди них были и аппетитные подарки от «Бабушкино Лукошко». Пока юные спортсмены штурмовали дистанцию, взрослые брали курс на их стенд. И, судя по оживлению вокруг него, борьба за внимание там шла не менее напряженная.

Каждому победителю достался вкусный набор. В подарочном наборе были овощное, фруктовое и мясное пюре из линейки первого прикорма, соки, детский травяной чай, фруктовые паучи, бутылочка для питья и журнал. Кому не досталось призов на стенде, можно было продегустировать аппетитную продукцию. Пока малыши изучали награду с детской непосредственностью, родители действовали как опытные эксперты – внимательно читали составы, обсуждали вкусы и обменивались рекомендациями.

Победители получили большой набор Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В какой-то момент разговор зашел дальше привычных детских пюре. Выяснилось, что ассортимент давно вырос вместе со своими первыми потребителями. Ведь «Бабушкино Лукошко» выпускает продукцию более 27 лет. Помимо знакомого детского питания в стеклянных баночках, для малышей есть фруктовые пюре в мягкой упаковке (паучи), фрикадельки, чаи для мам и малышей и еще десятки наименований.

– Для взрослых у нас есть отдельная линейка – торговая марка «Воскресение». Это паштеты и готовые обеды для взрослых с натуральными специями, – рассказала представитель компании.

Участники и их родители могли поучаствовать в дегустации Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Пока малыши завоевывали свои первые медали и подарки, родители неожиданно нашли ответ на вечный вопрос: «Что приготовить сегодня вечером?».

Под брендом «Воскресение» выпускают готовые супы-пюре и тефтели. Их производят на том же предприятии, что и детское питание. Состав натуральный, блюда дополнительно обогащены витаминами и минералами, а на приготовление ужина требуется примерно столько же времени, сколько ребенку, чтобы потребовать добавку.

Родители задавали много вопросов и искренне интересовались продукцией Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Так что домой участники конкурса уходили не только с хорошим настроением. Маленькие чемпионы получили заслуженные призы, а взрослые шанс хотя бы на один вечер не устраивать марафон у плиты. И если детские соревнования длились всего несколько часов, то эту победу родители наверняка оценили не меньше.

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