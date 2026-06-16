Туман возник из-за повышенной влажности. Фото: «Интерсвязь»

В Челябинске утром 16 июня сгустился туман. За белой пеленой скрылись дороги, постройки и даже верхние этажи высоток. Видимость на дорогах угрожающе сократилась, а тем, кто спешил на работу пешком, пришлось больше полагаться на привычку, чем на узнавание улиц и домов.

По данным регионального Гидрометцентра, туман опустился не только на Челябинск, но также на Миасс, Златоуст, Верхнеуральск, Магнитогорск и Троицк.

Фото: «Интерсвязь»

— Туман – это явление, возникающее в результате конденсации водяного пара у земной поверхности: в воздухе в этот момент находятся мельчайшие капли или кристаллы. Образованию тумана или дымки способствует повышенная влажность, — прокомментировали в министерстве экологии Челябинской области.

Фото: «Интерсвязь»

По прогнозу метеорологов, во вторник днем будет жарко. Температура может подняться до +28 градусов. При этом возможны кратковременные дожди и грозы с градом.

Фото: Марина Гартвик, минэкологии Челябинской области

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