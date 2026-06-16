Уехали от родных и оборвали связь? Загадочно пропавшую семью под Челябинском спустя месяц нашли в другом городе

Семья уехала в другой город, не сообщив родным. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Стало известно, что произошло с загадочно пропавшей семьей из трех женщин под Челябинском. Бабушка, дочка и внучка вышли из своего дома в селе Фершампенуаз и больше месяца никто не знал, где они находятся. Полиция нашла исчезнувших. Где же была семья и что с ними случилось?

К счастью, бабушка, ее дочь и 13-летняя внучка живы, и сейчас находятся в Екатеринбурге. Почему они не сообщили о своем решении родственникам, неизвестно.

– Семья живет в Екатеринбурге, где у них имеется жилье. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, семья исчезла еще 7 мая. Они уехали из дома в Магнитогорск и перестали выходить на связь. Тревогу забили позже в школе, где учится 13-летняя девочка. Учителя связались с родственниками, но те тоже ничего не знали. Спустя время они обратились в полицию. 15 июня 2026 года ориентировку на пропавших опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры рассказали КП-Челябинск, что семья могла уехать из дома и из города добровольно.

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