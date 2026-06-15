Попали в беду или прячутся от родных? Семья вышла из дома и бесследно исчезла в Челябинской области

Галину, Нину и Анну ищут родственники. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области

Семью из трех женщин ищут в Челябинске – она пропала больше месяца назад. Бабушка, дочка и внучка (Галина, Нина и Анна Сидоровы) вышли из своего дома в селе Фершампенуаз 7 мая, уехали в Магнитогорск и больше их никто не видел.

– Достоверно известно, что из дома и из города семья уехала добровольно. Потому так долго никто и не беспокоился, – рассказали КП-Челябинск в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» области.

Сначала тревогу забили в школе, где учится 13-летняя Аня. Учителя обратились к родственникам, но те ничего не знали. Они немного подождали, а когда так и не смогли связаться с ними, обратились в полицию и поисковый отряд.

Волонтеры надеются, что с семьей все в порядке и вскоре женщины сами выйдут на связь. Но полиция проверяет разные варианты. Сидоровых ищут не только в Челябинской области, но и за ее пределами.

– С заявлением в полицию обратилась обеспокоенная родственница, указав, что утеряна связь с близкими. Полицейскими проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения безвестно исчезнувших жителей Нагайбакского района, – объяснили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Что именно случилось с семьей пока неизвестно. Возможно, они специально не выходят на связь со своими родными. Но есть и более печальная версия – с ними могло что-то произойти.

Если вы увидите где-то этих женщин, обратитесь в полицию или в поисковый отряд «ЛизаАлерт» – 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Описание пропавших

Анна Сидорова, 13 лет. Рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Нина Сидорова, 42 года. Рост 174 см, плотного телосложения, волосы покрашены в темно-каштановый цвет, глаза карие. Особые приметы: на голове шрам от операции.

Галина Сидорова (Лешукова), 71 год. Рост 167 см, худощавого телосложения, волосы покрашены в рыжий цвет, глаза голубые.

Во что были одеты женщины в день исчезновения, неизвестно.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области

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