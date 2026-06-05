«Я плакала и умоляла дядю Сережу отпустить меня»: хитрый маньяк притворялся добрым дедушкой и годами мучил жертв по всей России

Мартынов притворялся хорошим и располагал к себе женщин. Кадры с видео: документальный фильм «За гранью» / Россия24, документальный фильм «Как я стал маньяком» / НТВ

Мама не заступилась за мальчика, когда на того набросился отчим. В итоге ребенок вырос, обиделся на женщин и начал измываться над ними. Годами он расправлялся с теми, кто слабее его: девочками, бабушками и даже послушником мужского монастыря. Изверг возомнил себя неуловимым и заигрывал с милицией, оставляя следователям шутливые записочки.

Вспоминаем историю маньяка Сергея Мартынова, которого прозвали Чистильщиком, Скитальцем, Санитаром, Мясником, Беспалым и Башкирским зверем.

Приговор он слушал с легкой улыбкой. Фото: Архив "КП".

«Она была больная, чтобы не мучилась»

Надежда всю жизнь работала на кондитерской фабрике в Воронеже. А когда вышла на пенсию, помогала дочке с внуком и ни к кому не оставалась равнодушной. Родные признавались, что она была очень общительной.

Однажды, в сентябре 2010 года, она вышла в магазин и встретила мужчину – располагающего к себе Сергея. Он выглядел не очень, поэтому сердобольная женщина пожалела его и угостила пирожками в ближайшем кафе. В благодарность тот предложил ее проводить. Больше Надежду никто не видел.

Когда мама не вернулась домой из магазина, ее дочь забила тревогу. Милиция нашла тело на окраине города. Она выглядела так ужасно, что сначала милиционеры даже не поняли, что с ней произошло.

– Когда пришел следователь и сказал, что ее нашли, я даже не поверила. Даже не могла подумать о таком, – призналась ее дочь Эльвира.

Уже позже ее убийца Сергей Мартынов расскажет следователям, как набросился на нее. Правда, в его извращенной картине мира все произошедшее – не зверство, а чуть ли не благо.

– Она была больная, чтобы не мучилась, мое решение такое было, – рассказал на следственном эксперименте Мартынов.

Кадр с видео: документальный фильм «За гранью» / Россия24

Но все это произошло позже – сначала следователи терялись в догадках. Ясность внес приезд оперативников из Башкирии. По их данным, в Воронеже скрывался преступник, на счету которого более 10 убийств. В основном он расправлялся с одинокими и пожилыми женщинами, а знакомился с ними на улице. Знакомый сюжет, да? Вот и милиционеры предположили, что Надежда стала очередной жертвой душегуба Мартынова.

«Казался добрым дедушкой»

Оказалось, что свой безжалостный след он оставил и в Уфе. Там Мартынов познакомился с Тамарой, в ее квартире он жил. Он быстро нашел с ней общий язык и даже подружился. Но один из приятных вечеров за вином закончился трагедией. Пьяный маньяк творил страшные вещи с телом пожилой женщины.

– В этот раз он превзошел себя в своей дерзости. Оставил две записки: одну – сотрудникам милиции, другую – сыну потерпевшей. Ему он написал: «Серега, прости, что я сделал. Крепись, малый, тебе с этим жить. Спаси тебя, Господи». А милиционерам: «Я вас не боюсь. Завтра в 12:00 буду в Челябинске. Поймайте меня, если сможете», – рассказывает следователь по особо важным делам СК РФ Алексей Стадников.

Кадр с видео: документальный фильм «Как я стал маньяком» / НТВ

При этом Мартынов перевернул всю квартиру и забрал с собой «добычу»: видеокамеру, телефон и несколько тысяч рублей. Именно жадность изверга и помогла милиции выйти на его след – отследили сигнал телефона и приехали за ним в Воронеж.

Оказалось, что Мартынов не прячется, а живет в придорожном кафе, где подрабатывает электриком. Сыщики в штатском устроили за ним круглосуточное наблюдение, а как только стемнело, группа захвата зашла за ним. Маньяк в это время крепко спал в своей коморке.

– Я подошел к двери, он приподнял голову. Я назвал его по фамилии имени и отчеству, он подтвердил, что это он. Увидел, что у него нет пальцев. Мы произвели задержание. Он был полусонный, даже не сопротивлялся. У него были изъяты нож и отвертка, – вспоминает милиционер Айдар Мингажев в документальном фильме «За гранью».

Начальник воронежского угрозыска Сергей Власов уже после общения с Мартыновым рассказал, что маньяк всегда спал в одежде и с ножом под рукой.

– После задержания он сообщил, что ждал сотрудников милиции, был уверен, что его в скором времени задержат. Дальше в ходе отработки людей, с которыми он работал, стало известно, что он готовился в течение суток покинуть кафе. Возможно, нам бы пришлось его еще долго искать, – признается Сергей Власов.

А вот хозяйка кафе Татьяна была в ужасе. В документальном фильме «Скиталец» она поделилась, что Сергей хорошо общался с детьми – поверьте, когда вы узнаете о нем больше, от этого факта будете в ужасе – но об этом позже.

– Он не очень опрятно выглядел, подошел и попросил еды. Казался простым добрым дедушкой, выглядел усталым, обросшим, – вспоминала о знакомстве с маньяком Татьяна.

Но за маской несчастного человека скрывался опытный и хитрый рецидивист.

Кадр с видео: документальный фильм «Скиталец» / НТВ

«Сережа был весь синий»

Сергей Мартынов родился в городе Нязепетровске Челябинской области в июне 1962 года. Он был младшим ребенком в многодетной семье. Говорят, родители едва сводили концы с концами, а отец еще и любил приложиться к бутылке. Наверное, из-за этого он и поднимал руку на родных. Особенно он невзлюбил Сережу.

– Как-то отчим пришел пьяный, мамы не было. Он набросился на моего брата. Сережа был весь синий. До сих пор помню, как он лежал, – с ужасом вспоминает сестра Мартынова Галина в документальном фильме «Как я стал маньяком».

Мама почему-то не отнеслась к этому ужасному случаю серьезно и не встала на защиту сына. Возможно, тогда мальчик и затаил обиду на женщин. А когда вырос и окреп, начал мстить. Но обо всем по порядку.

Когда Сережа был еще маленьким, мама увезла его в Ташкент. В Узбекистане он окончил 8 классов и отучился на электрика. А потом его призвали в армию на Сахалин. Но там у парня начались проблемы – за дезертирство, кражу, грабеж и побег из-под стражи его осудили на 7 лет. Но на свободе он оказался уже через 5 лет.

После этого он уехал в Кемеровскую область и работал в леспромхозе. А в 1990 году сбежал оттуда в Хакасию. Всего через год он совершил свое первое убийство. Тело девочки нашли в погребе только через 8 месяцев после всего ужаса, что она пережила. Тогда Мартынова поймали и посадили на 15 лет, но вышел он опять раньше – через 12 лет. УДО он получил, потому что много работал и хорошо себя вел. Говорят, что именно после освобождения, в 2004 году, он решил, что у него «особая миссия».

В 2007 году он начал охотиться на пожилых женщин – жертв искал по всей стране. В Удмуртии познакомился с пенсионеркой Светланой. Уголовник напоил ее водкой, попинал, а потом достал скальпель… Уже на допросе у следователя он с жуткой улыбкой рассказывал, что хотел сделать из нее кисет – сумку для табака.

А всего через 20 дней уже в Нижегородской области он устроился работником в семью бывшего милиционера. Когда родители уехали на работу, Мартынов отправил их сына в магазин, а дочку нагло обманул и увел в лес. Сначала хотел попросить выкуп, но потом передумал.

Милиционеры бросились на поиски, а по отпечаткам сразу поняли, что это сделал Мартынов – тогда его уже разыскивали. Отец похищенной девочки рассказал об особой примете – на руках у маньяка было всего несколько пальцев, остальные он отморозил после удара током в новогоднюю ночь.

Через сутки после исчезновения малышки в милицию позвонила женщина – они с мужем подобрали на трассе испуганную девочку.

– Дядя Сережа сказал, что мы поедем к папе, а потом привел меня в лес. Он достал веревку, привязал к дереву и начал издеваться. А потом достал нож. Я плакала и умоляла отпустить, тогда дядя Сережа развязал руки, вывел на дорогу и убежал, – вспоминала пережитый ужас 8-летняя девочка.

После этого маньяк, казалось бы, обосновался в Екатеринбурге. Там он жил с известной поэтессой, которая в него влюбилась. Но один из ужинов закончился по уже знакомому сценарию…

Кадр с видео: документальный фильм «За гранью» / Россия24

«Пусть знают, какой я негодяй»

На счету Сергея Мартынова 8 растерзанных душ. И это только те случаи, которые удалось доказать. Сам маньяк во время следствия вспоминал и о других жертвах, но не все из них удалось подтвердить – не было ни тел, ни заявлений об исчезновении.

Сам Мартынов во время расследования красовался перед журналистами и давал интервью прямо в СИЗО. Он не хотел казаться слабым, поэтому вывернул все так, будто это он сделал одолжение милиции, поэтому его и поймали.

– Я просто устал. Ну, не устал, а чтобы наконец меня взяли. Сколько можно за мной бегать? Если бы не нашли, все бы продолжилось, – рассказывал осенью 2010 Мартынов журналистам.

К слову, душегуб начал сотрудничать со следствием сразу после задержания:

– Если совершил преступление, найди в себе мужество сказать правду. Все тайное рано или поздно станет явным. Мне с этим жить. Пусть знают, какой я негодяй. Не буду скрывать, какой я плохой.

Психиатр Елизавета Каграманова была уверена, что Мартынов ничуть не раскаивается. Она назвала его хитрым, настороженным и жестоким. Подтверждает это и его поведение. В СИЗО он сидел в камере-одиночке. Милиционерам он сразу сказал: если кого-то подселят, убьет.

При этом Мартынов демонстрировал показную набожность. Заверял, что после каждого преступления он шел в церковь и ставил свечку за свою жертву.

Но и тут есть нюанс. Месяц Мартынов работал разнорабочим в Константино-Еленинском храме во Владимире. А перед его исчезновением там убили послушника Сергея и вскрыли кассу мужского монастыря. Но маньяк, конечно, оправдывал себя перед журналистами. Мол, он убил на могилках, а не внутри, а значит – храм не осквернил. Такая вот извращенная и больная логика.

Кадр с видео: документальный фильм «За гранью» / Россия24

В 2012 году Сергея Кашфулгаяновича Мартынова приговорили к пожизненному лишению свободы. Наказание он отбывает в одиночной камере исправительной колонии особого режима «Белый лебедь».

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