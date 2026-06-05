В Челябинске обнаружили надгробие мещанина XIX века: история семьи Волковых и чудом спасенный дом

Могилу Волкова, скорее всего, перенесли в 1920-е годы во время ликвидации старых кладбищ. Фото: Алексей Кондратьев и Юрий Латышев/vk.com

Мраморное надгробие с именем челябинского мещанина Владимира Волкова обнаружили на Успенском кладбище в Курчатовском районе. Только вот захоронение здесь появилось много позже смерти его владельца, да и сам памятник был установлен совсем в другом месте. Как он оказался там, где его быть не должно? И какое отношение к этой истории имеет старый дом, который… переехал в соседний поселок? Расследованием находки, которую обнаружил краевед и экскурсовод проекта «Челябинск пешком» Алексей Кондратьев, занялся научный сотрудник Государственного исторического музея Южного Урала Владислав Демаков — итоги он представил на конференции «Природное и культурное наследие».

10 апреля 2026 года Владиславу Демакову пришло сообщение от Алексея Кондратьева: на Успенском кладбище обнаружен мраморный надгробный памятник. На западной стороне камня выбито: «Здесь покоится Владимир Аникеевич Волков / 1840 * 7 апреля 1890». На противоположной: «Незабвенному родителю от благодарных детей».

Сразу возник закономерный вопрос: как надгробие оказалось в столь удаленном от исторического центра районе, да еще на кладбище, которое возникло значительно позже?

Где изначально похоронили Волкова?

В метрической книге Свято-Троицкой церкви Челябинска за 1890 год Владислав Демаков нашел запись под №24: челябинский мещанин Владимир Аникеевич Волков скончался 6 апреля в возрасте 49 лет от воспаления легких, погребен 9-го числа. Исповедовал его священник Иоанн Днепровский. Тело предали земле на приходском кладбище, устроенном во второй половине 1870-х годов на северной окраине города — в районе пересечения нынешнего проспекта Победы и улицы Каслинской.

Но почему же надгробие оказалось в другом месте? Ответ нашелся в истории ликвидации старых кладбищ. В 1920-е годы их закрыли, власти через газеты предлагали родственникам забирать останки для перезахоронения за свой счет, но мало кто имел такую возможность. А в конце 1920-х — начале 1930-х в Челябинске развернулось строительство, остро не хватало стройматериалов. Надгробия с ликвидированных некрополей шли на фундаменты домов, их растаскивали для собственных нужд, а некоторые камни вторично использовали при оформлении новых захоронений в советские годы.

Сохранилась памятная надпись. Фото: Алексей Кондратьев и Юрий Латышев/vk.com

— По всей видимости, в данном случае мы имеем дело как раз с таким переносом потомками захоронения и надгробия, — делает вывод Владислав Демаков.

Рядом с памятником Волкова находятся могилы Борисовых Анны Ивановны (1870–1968) и Филиппа Стефановича (1871–1944), Агальцова Юрия Ивановича (1932–1953), а также Чистяковой Натальи Федоровны (1914–2002).

— Неизвестно, в какой родственной связи эти люди состояли между собой, а главное с В. А. Волковым (1840–1890). Возможно, в будущем удастся внести ясность, — отмечает исследователь.

Кто такой Владимир Волков и чем знамениты его дети

В документах 1870-х годов сведений о семье Волковых в Челябинске не нашлось. Зато в 1881 году на Знаменской улице в Заречье уже фигурируют дом с флигелем мещанина Владимира Волкова, спустя пять лет перешедшие во владение его жены Анастасии Ивановны. К тому времени у них было трое сыновей — Алексей, Иван и Петр. Сам Владимир Аникеевич в августе 1884 года баллотировался в гласные городской думы.

Но настоящую известность приобрел старший сын — Алексей Владимирович Волков. Он женился в 1880 году, у него родились сыновья Георгий (умер во младенчестве) и Александр, доживший до преклонных лет. В 1894 году Алексей Волков приобрел собственный дом на углу Екатеринбургской и Семеновской улиц — сегодня это угол Кирова и Работниц. Много лет он был прихожанином Свято-Троицкой церкви, в 1899 году за пожертвования получил архипастырское благословение.

Алексей Волков занимал общественные должности: гласного городской думы, члена управы, работал в школьной и земельной комиссиях, в Обществе взаимного от огня страхования, в Городском по квартирному налогу присутствии. С 1910 года был почетным блюстителем 5-го Челябинского мужского городского начального училища (ныне улица Кирова, 8).

Акцизный чиновник Константин Теплоухов в своих мемуарах называет Алексея Владимировича «крупным ломовиком» — извозчиком, занимавшимся транспортировкой тяжелых грузов. А в 1915 году описывает как члена городской управы, заведующего выдачей пособий семьям мобилизованных: «…плотный, с брюшком, рыжей бородой, — мой хороший знакомый, веселый человек».

В 1911 году Томская городская управа заключила договор с подрядчиками — челябинскими мещанами Волковым и Кедровым — на мощение нескольких улиц общей площадью почти 5800 квадратных саженей.

— Полагаем, что речь здесь идет опять же об Алексее Владимировиче, поскольку именно о нем на страницах справочных изданий того времени сохранились упоминания в разделе «Подряды и содержание рабочих артелей», — уточняет Демаков.

О младших братьях известно меньше. Петр Владимирович с 1900 года жил в Верхнеуральске, работал на казенном винном складе. Иван Владимирович упоминается в списках избирателей гласных городской думы на четырехлетие 1914–1917 годов.

Судьба дома Волкова: уникальное спасение

После революции домовладения муниципализировали, превратив их в коммунальное жилье. Но на этом история семьи Волковых не заканчивается. В одной из книг челябинских ученых Игоря и Натальи Нарских есть рассказ о том, как в начале 1970-х годов дедушка и бабушка Натальи Васильевны решили выкупить шедшее под снос здание по улице Кирова, 48а, разобрать его, перевезти на новое место и обжить.

Дом Волковых на углу ул. Кирова и Работниц. Фото: фонд ГИМ ЮУ.

— Каково же было наше удивление, когда, сверив с архивными документами местоположение, выяснилось, что под этим адресом к тому времени значилась как раз усадьба Волкова! — делится впечатлением Владислав Демаков.

Зимой 1972–1973 года дом «сменил прописку» с челябинской на поселок Полетаево — улица Восточная, 2б. Там он и получил второе рождение — причем в своем первоначальном виде, просуществовав так до XXI века.

— Памятник, установленный, как сообщалось, «благодарными детьми», не только чудом уцелел в лихолетье XX столетия, но и был сохранен потомками до нашего времени, став своего рода семейной реликвией, — заключает исследователь.

Материал подготовлен на основе статьи В. Г. Демакова «Незабвенному родителю от благодарных детей»: наследие челябинских мещан Волковых»

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