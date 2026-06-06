В этом году на забег пришла команда водопроводчиков — Марио и Луиджи. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске состоялись масштабные соревнования для самых маленьких спортсменов — «Маленький чемпион-2026». Ежегодно соревновательный праздник проводит челябинский филиал «Комсомольской правды».

Чтобы добраться до финиша, родителям приходилось разыгрывать целое представление Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Этого маленького ученого увлек принесенный из дома пульт от телевизора Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Во дворце спорта «Динамо» собрались до тысячи гостей — самих участников забегов и их родителей, ставших для своих малышей надежной «группой поддержки».

— Кто-то пришел сегодня впервые, а кто-то приводит уже не первого ребенка, — отметила директор челябинской «Комсомолки» Екатерина Парфенова. — Для нас всегда радостно видеть вас и ваших деток! С Днем защиты детей, пусть все растут здоровенькими и умненькими! Пусть победит сильнейший!

Директор челябинской «Комсомолки» Екатерина Парфенова Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Прославленная конькобежка Ольга Фаткулина привела дочку на «Маленький чемпион» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Благодарим ансамбль "До, ре, ля" за зажигательные выступления! Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Палитру состязаний здорово разнообразили яркие креативные костюмы. Кто-то нарядил своего малыша в профессора, а кто-то — в скафандр космонавта.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Был даже фараон! Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Эмоции зашкаливали Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Настоящим лейтмотивом «беговой моды» в этом году стал фольклор: особенно много на дорожках было малышей, одетых в русские народные костюмы.

Ребята постарше уже знали, что делать Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В этом году народные костюмы — тренд «Маленького чемпиона» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

У этого лихого парня забег не задался на самом старте. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Были и герои зарубежных мультфильмов Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Забеги в креативных нарядах — добрая традиция «Маленького чемпиона», которую организаторы щедро поощряют. В каждой из шести возрастных групп призы вручали не только за лучший результат на финише, но и за выдумку и смекалку в подготовке образа для малыша.

А этот красавиц шел как по подиуму Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Победители и призеры получили подарки от наших партнеров Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В перерывах выступали артисты Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Ждём вас на «Маленьком чемпионе» в следующем году! Фото: Дарья МАКСИМОВА.

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