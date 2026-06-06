Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
В Челябинске состоялись масштабные соревнования для самых маленьких спортсменов — «Маленький чемпион-2026». Ежегодно соревновательный праздник проводит челябинский филиал «Комсомольской правды».
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Во дворце спорта «Динамо» собрались до тысячи гостей — самих участников забегов и их родителей, ставших для своих малышей надежной «группой поддержки».
— Кто-то пришел сегодня впервые, а кто-то приводит уже не первого ребенка, — отметила директор челябинской «Комсомолки» Екатерина Парфенова. — Для нас всегда радостно видеть вас и ваших деток! С Днем защиты детей, пусть все растут здоровенькими и умненькими! Пусть победит сильнейший!
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Палитру состязаний здорово разнообразили яркие креативные костюмы. Кто-то нарядил своего малыша в профессора, а кто-то — в скафандр космонавта.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Настоящим лейтмотивом «беговой моды» в этом году стал фольклор: особенно много на дорожках было малышей, одетых в русские народные костюмы.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Забеги в креативных нарядах — добрая традиция «Маленького чемпиона», которую организаторы щедро поощряют. В каждой из шести возрастных групп призы вручали не только за лучший результат на финише, но и за выдумку и смекалку в подготовке образа для малыша.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
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