«Он был примером преданности своему делу»: скончался известный политтехнолог и GR-директор КП-Челябинск Евгений Маклаков

Скоропостижно скончался Евгений Маклаков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Не стало GR-директора КП-Челябинск, ведущего радиопрограммы «Политическая среда» и одного из лучших политтехнологов России Евгения Маклакова. О скоропостижной кончине нашего коллеги сообщают его родные.

Евгению Валерьевичу было 57 лет, до следующего дня рождения он не дожил всего два месяца. Незадолго до этого он с коллегами посетил «Медиафест», который прошел в Челябинской области. А всего пару дней назад вернулся с Петербургского международного экономического форума. Ничего не предвещало беды.

— Евгений Валерьевич был примером преданности своему делу. Настоящий профессионал. Он трудился не только на благо редакции, но и нашего с вами города и всей Челябинской области, — прокомментировала директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.

Евгений Валерьевич посвятил много лет работе в КП-Челябинск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За годы плодотворной работы в «Комсомолке» он показал пример преданности своему делу. Благодаря его профессионализму и опыту, были успешно реализованы проекты, которые получили признание в Челябинской области и на федеральном уровне.

Евгений Валерьевич окончил Челябинский государственный пединститут по специальности «История и социально-экономические дисциплины». Перед приходом в «Комсомолку» он работал заместителем начальника управления информационной политики Законодательного собрания Челябинской области и советником председателя Законодательного собрания Свердловской области. А также руководил разными проектами и агентством коммуникаций.

Коллектив КП-Челябинск выражает соболезнования родным и близким Евгения Маклакова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В КП-Челябинск Евгений Маклаков пришел в 2021 году. За это время придумал и реализовал немало важных проектов. Например, этой весной он стал инициаторам акции «Флаг памяти». Благодаря ему (и, конечно же, с его участием) на кладбищах заменили тысячи флагов бойцов спецоперации. Но в первую очередь он всегда оставался политконсультантом, помогая нашим читателям разбираться в этой непростой сфере в рубрике «Битва за Думу». А в декабре 2025 года Евгений Маклаков вошел в топ политтехнологов России.

Евгений Маклаков всегда лично принимал участие в акциях, инициатором которых становился. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Уход Евгения Валерьевича стал неожиданностью и трагедией для всего коллектива КП-Челябинск. Выражаем соболезнования его родным и друзьям. Вечная память.

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