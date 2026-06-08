Марафон ползунков и семейный спринт: хроники самой милой олимпиады от КП-Челябинск

Состоялись самые веселые старты года Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Субботнее утро было светлым не только из-за яркого солнца. Во дворце спорта «Динамо» 6 июня весь день слышался детский смех — здесь проходили ежегодные соревнования от «Комсомольской правды-Челябинск» для малышей. «Маленький чемпион» в 21-й раз собрал юных спортсменов от 6 месяцев до 6 лет и их родителей. Ребята на скорость ползли, шли пешком или бежали по специальным дорожкам, пытаясь показать лучший результат и получить подарки от партнеров.

Родители были не только командой поддержки, но и настоящими тренерами Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Подарки всем чемпионам вручала директор КП-Челябинск Екатерина Парфенова Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Например, самым маленьким участникам достались большие наборы подгузников и средств гигиены от фирмы Joonies, которая стала генеральным спонсором нашего фестиваля. А сытные призы малышам обеспечил «Беллакт» — производитель молочных продуктов и детского питания из Республики Беларусь.

Самые нужные подарки для малышей Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Утолить жажду маленьким чемпионам помог бренд «Ниагара», предоставивший минеральную воду и газировку с необычными вкусами.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На празднике кроме соревновательной части было чем заняться: друзья «Маленького чемпиона» подготовили свои зоны активности.

Прямо у входа в зал расположились бренд детского питания «Бабушкино лукошко» и бренд здорового питания «Воскресение». Партнеры выдавали пакеты с подарками, выбирали личного фаворита из всех карапузов и угощали желающих паштетами, соками и пюре.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Рядышком гости «Маленького чемпиона» могли почувствовать себя спасателями, тренируясь делать искусственное дыхание. В этом им помогали специалисты из МПЦ «Феникс. Научись спасать!» — проекта, направленного на обучение навыкам первой помощи и действиям в экстренных ситуациях.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Быть готовым оказать первую помощь - важно! Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На площадке центра «ПРОГРЕСС», который занимается комплексной реабилитацией для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, можно было выиграть мыльные пузыри для поднятия настроения, а также развить мелкую моторику.

Дети с удовольствием перебирали мелкие предметы Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Специалисты речевого центра «Три улитки» радовали всех желающих воздушными шарами и давали рекомендации по развитию речи, профилактике речевых нарушений.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Студия «ВидимоНевидимо» принесла загадочные тауматропы — одну из самых первых анимационных игрушек в мире. Ребята смогли создать собственную мини-анимацию: разукрасить картинки, раскрутить волшебный диск и увидеть, как изображения оживают прямо в руках.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Атмосфера настоящего творчества! Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Весело проводили время ребята в зоне «Бэби-клуба» — ходили по тактильным дорожкам, лепили из пластилина и рисовали. А еще качались в забавных, похожих на черепашьи панцири, штуковинах.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Почувствуй себя черепашкой! Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Больше всего активностей подготовила Челябинская областная библиотека для молодежи — литературную бродилку «Все знают Пушкина», подготовленную ко дню рождения великого поэта, книжную выставку и арт-студию, где ребята раскрашивали героев любимых мультфильмов.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Иногда бродилка была слишком сложной и приходилось отдыхать прямо на поле Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Самая длинная очередь была к зоне партнера ГК «ЭлМетро Инжиниринг», которые делали аквагрим. Дети преображались в тигров, фей и супергероев.

Аквагрим - популярное развлечение Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Не забывали наши партнеры и о разминке для чемпионов! Представители международного фитнес-проекта Prime Time провели спортивный мастер-класс и приглашали всех желающих держать себя в форме за консультацией.

Активно разминаемся! Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Отличная работа Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Медицинскую поддержку фестивалю оказывала многопрофильная клиника «Источник». Кроме того, родители могли обратиться к врачу-педиатру, которая давала на празднике консультации по детскому здоровью.

Врач ждала всех на консультацию Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Все чемпионы ушли с праздника не с пустыми руками. Кто-то победил в забегах и получил подарки, кто-то выиграл в фотоконкурсе, а кто-то завел новых друзей и отлично провел время. Благодарим каждого, кто помог детскому спортивному семейному празднику «Маленький чемпион» осуществиться в 27-й раз! Будем ждать вас снова на следующий год. Фотоотчет будет опубликован в группе «Маленького чемпиона» ВКонтакте.

За порядком следила частная охранная организация «СВОЯ ОХРАНА» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

За ведение праздника благодарим Ярослава Бородина Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В перерывах своим творчеством радовал ансамбль «До, ре, ля» Фото: Дарья МАКСИМОВА.

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