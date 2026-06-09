Приняты льготы для детей участников СВО

Благодаря решению депутатов больше детей участников спецоперации получат ежемесячную выплату. Фото: Олег Татаркин/zs74.ru

В областном парламенте расширили меры поддержки для семей участников спецоперации. Об изменениях попросили сами родственники военных. Также утверждены поправки в областной бюджет, появилась новая особо охраняемая территория в Кунашакском муниципальном округе. Перед выборами в Государственную Думу внесены изменения в избирательное законодательство. Благодаря поправкам спорных моментов во время агитации станет меньше.

Деньги на медицину и коммунальную сферу

Депутаты Законодательного cобрания приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов». Поправки связаны с поступлением дополнительных безвозмездных поступлений из федерального центра и уточнением отдельных статей расходов.

Дополнительные федеральные средства в сумме 200,9 млн рублей пойдут на региональные проекты по модернизации первичного звена здравоохранения. Порядка 34 млн рублей направят на медицинскую помощь военнослужащим Вооруженных сил России. Еще 16,6 млн рублей заложены на обновление объектов коммунальной инфраструктуры области. Также предусмотрены деньги на ежегодную выплату южноуральцам, удостоенным знака «Почетный донор России».

Кроме того, увеличены расходы областного бюджета на ранее запланированные и установленные законодательством меры социальной поддержки граждан в связи с проведением специальной военной операции.

Поддержка семей участников СВО

Довольно оперативно депутаты Законодательного cобрания приняли изменения в областной закон «Об образовании в Челябинской области». Теперь ежемесячную выплату в размере 18 700 рублей будут получать члены семей участников СВО, впервые проходящие профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки в государственных образовательных организациях Челябинской области и имеющие ограниченные возможности здоровья.

Как рассказал депутат областного парламента Артемий Галицын, поправки начали обсуждать после обращения жителей.

— Дети участников СВО, обучающиеся в колледжах, уже получают ежемесячную выплату в размере 18 700 рублей, — прокомментировал депутат. — Однако к нам в депутатские приемные стали поступать обращения от граждан, которые рассчитывали на эту выплату, но получали обоснованный отказ, поскольку их дети проходили профессиональное обучение по программам профподготовки. Совместно с региональным Министерством образования и науки мы проработали этот вопрос. Благодарим губернатора Алексея Леонидовича Текслера за поддержку законопроекта, который восстановил справедливость.

Помощь семьям участников СВО - приоритет для депутатов. Фото: Олег Татаркин/zs74.ru

Артемий Галицын подчеркнул, что в Челябинской области действует развитое социальное законодательство. Различные меры поддержки получают более 1,5 миллиона южноуральцев.

— Особое внимание уделяется семьям участников СВО — это наш главный приоритет, — сказал депутат.

Кроме того, Министерство образования и науки Челябинской области получило дополнительные функции. Первая — оказывать государственную поддержку девятиклассникам, которые не сдали государственную итоговую аттестацию или получили неудовлетворительные оценки. Помощь будет заключаться в получении профессионального обучения по программам подготовки рабочих и служащих.

Вторая функция — организация дополнительного профессионального обучения для несовершеннолетних, которые уже осваивают программы профессиональной подготовки. Теперь у них появится возможность пройти обучение профессиям, связанным с тяжелыми работами, вредными или опасными условиями труда. Когда им исполнится 18 лет, они смогут получить допуск к таким работам.

Новые правила перевода земель

Впервые Законодательное cобрание региона приняло закон о переводе двух земельных участков из категории сельхозназначения в земли особо охраняемых территорий.

Речь идет об участках площадью 2,2 гектара и 7,3 гектара возле деревень Чебакуль и Карагайкуль в Кунашакском муниципальном округе. Обе территории расположены в водоохранной зоне, почва здесь неплодородна, поэтому использовать их для сельского хозяйства невозможно. Новый статус позволит в будущем разместить здесь туристические объекты, базы отдыха, что даст толчок развитию рекреации, привлечет инвестиции, создаст рабочие места и увеличит доходы местного бюджета. Проект закона получил положительное заключение Минсельхоза России.

Председатель Законодательного cобрания Олег Гербер подчеркнул, что такая процедура для региона новая: полномочия по переводу земель сельхозназначения переданы субъектам только с 1 марта 2026 года. Поэтому на заседании развернулась дискуссия.

— Теперь в случае перевода земель из категории сельхозназначения необходимо принятие закона субъекта Российской Федерации, — рассказал спикер регионального парламента. — Более того, соответствующая инициатива должна получить положительное заключение Минсельхоза России. Закон области, который принят сегодня, такое заключение получил. Но так как процедура для нас новая, у депутатов возникли уточняющие вопросы.

Парламентарии уже определили, как будут строить работу в дальнейшем. По словам Олега Гербера, предстоит большая работа: таких законов в этом году может быть более трехсот.

— Как можно более детально будем разбирать эти вопросы на заседаниях комитета по аграрной политике, чтобы к сессии областного парламента у коллег-депутатов уже не оставалось никаких вопросов и сомнений, — подвел итоги заседания председатель.

Дипфейки в агитации запретили

Заксобранием приняты поправки в региональное избирательное законодательство. Они уточняют порядок проведения предвыборной агитации.

Главное нововведение — запрет на использование в агитационных материалах голосов и изображений людей, вымышленных или умерших, созданных с помощью информационных технологий (дипфейков).

— Изменения в закон Челябинской области о выборах внесены в связи с изменением федерального законодательства, — прокомментировал председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин. — Дело в том, что ряд партий активно использовал в материалах образы известных и популярных в свое время политических деятелей, которые уже не живут. Теперь это недопустимо. В отношении изображений ныне живущих граждан — с их согласия, разумеется, — запрета нет, но только если это совершеннолетние лица.

Также политические партии теперь смогут сами решать, публиковать предвыборную программу в печатном СМИ или размещать ее в интернете. Кроме того, уточнен срок доставки бюллетеней на избирательные участки — за сутки до дня голосования. Если доставлять их раньше, правоохранительные органы несут большую нагрузку по охране мест голосования, поскольку бюллетени должны охраняться с момента доставки.

— Закон о выборах достаточно подвижный, изменения вносятся в него периодически, исходя из оценки практики выборного законодательства и голосования, — резюмировал Анатолий Брагин.

Цифра: 1,5 млн

Столько южноуральцев получают различные меры социальной поддержки. Многие их них приняты областным парламентом.