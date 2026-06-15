Финальный шанс показать свой огород: ждем ваши заявки на конкурс «Дачный сезон: весенний старт»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь — самый честный месяц для дачника. Уже нет весенней прохлады, а до сбора урожая еще далеко. В эту пору участок превращается в настоящий центр притяжения: кто-то с рассветом выходит на прополку, другие подкармливают помидоры и охраняют первую плоды на деревьях от птиц.

Именно в таких заботах, в поиске простых и гениальных решений для своих «шести соток», рождаются полезные лайфхаки. Мы видим, как вы творите на своих участках, и понимаем, что о ваших идеях должна узнать вся Челябинская область.

Поэтому мы продлеваем прием заявок на наш конкурс дачных лайфхаков! У вас есть еще неделя (до 21 июня, 23:59), чтобы поделиться своей мудростью с другими садоводами. Нет дачи или сада? Помогите принять участие вашим мамам, папам, бабушкам, дедушкам! Ведь победителей ждут призы от нашего партнера — компании «Ангора» — производителя и дистрибьютора товаров для сада, дачи и дома на Южном Урале.

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