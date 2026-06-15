«Экспертиза указала на нарушения»: почему новый пункт полиции за 300 млн не могут открыть уже несколько лет

Новый пункт полиции в Парковом должны были открыть пару лет назад. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Уже несколько лет жители микрорайона Парковый в Челябинске ждут не дождутся открытия пункта полиции. Ведь новенькое, но абсолютно пустое здание стоит между двумя образовательными центрами уже три года. Разбираемся, почему это произошло и скажется ли это как-то на безопасности жителей Паркового.

Долгие судебные тяжбы

О непростой судьбе уже не новенького пункта полиции в Парковом рассказали в Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Контракт на приобретение и установку модульного здания заключили еще в июле 2022 года. Тогда же поставщику перечислили аванс – 30% от общей суммы. К слову, всего по контракту подрядчик должен был получить больше трехсот млн рублей.

Работы завершили уже в 2023 году. Для проверки пригласили независимую экспертную организацию. Тогда то и начались проблемы.

– При проведении экспертизы выявлен ряд замечаний в отношении технологических и конструктивных решений, качества их установки, а также в предоставленной документации. В связи с чем Комитет отказал в приемке и оплате, – подчеркнули в Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

Подрядчик с таким решением не согласился и подал иск в Арбитражный суд Челябинской области. А Комитет, естественно, подал встречный иск: требовали взыскать с поставщика аванс и демонтировать новый пункт полиции за месяц.

Суд встал на сторону подрядчика и частично удовлетворил его иск. А вот иск ведомства не удовлетворил. Но решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому его могут обжаловать.

– Решение о дальнейших действиях, в том числе об обжаловании судебного акта, будет принято после получения данного решения, изготовленного в полном объеме, – подчеркнули в Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

А отдел полиции так и стоит пустым. Его передали на баланс «Челябстройзаказчика».

«Всегда готовы оказать помощь»

Решение о необходимости нового пункта полиции в этом месте приняли еще в начале 2022 года. За это время в Парковом, как и во многих других микрорайонах, произошло немало преступлений. Но в УМВД Челябинска заверили, что людей без подмоги не оставили.

– Сотрудники полиции всегда готовы оказать всю необходимую помощь, оперативно реагируя на сообщения граждан, поступающие из любой точки города, – подчеркнули в пресс-службе УМВД Челябинска.

В ведомстве добавили, что появление новых пунктов полиции в отдаленных районах города делает возможность обратиться в полицию более доступной и удобной.

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