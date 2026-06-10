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Режим ракетной опасности объявили на территории Челябинской области 10 июня 2026 года. Об этом сообщили в правительстве региона в 07:31. Рассказываем все, что известно на данный момент о ракетной опасности.

Режим ракетной опасности в Челябинске 10 июня 2026

О том, что на территории Челябинской области объявлен режим ракетной опасности, в правительстве региона сообщили 10 июня в 07:31. Немного позже эту информацию опубликовали в РСЧС области, там отметили, что режим введен с 07:43.

Что означает режим ракетной опасности, который ввели в Челябинске 10 июня 2026

Режим ракетной опасности – это сигнал, который означает угрозу воздушного нападения. Его вводят, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения.

Что делать при угрозе атаки БПЛА

В сообщении о введении режима ракетной опасности власти дают четкий алгоритм действий. Его просят соблюдать, сохраняя спокойствие.

Если вы в здании. Следует спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг – пользоваться лифтом при этом нельзя. Если не можете спуститься, закройте окна и шторы, пройдите в коридор, кладовую или санузел – туда, где нет окон. Подходить к ним и выглядывать на улицу не рекомендуют. Газ и электроприборы лучше выключить. При себе нужно держать воду, телефон и документы. Укрытие лучше покидать после отмены режима ракетной опасности.

Если вы на улице. Зайдите в здание, спуститесь в подземный переход, паркинг или другое безопасное место. Лучше отойти подальше от стеклянных витрин и рекламных конструкций. Если укрытия нет – лягте на землю в низине и прикройте голову руками.

Если вы в транспорте. Лучше выйти из него и, как рекомендовали ранее, пройти в здание или на паркинг.

Конечно же, есть список запретов в такой ситуации. Власти напоминают, что снимать на телефон работу ПВО и беспилотники нельзя. Также запрещено трогать обломки и перемещать их. Также нельзя выходить из укрытий до отбоя режима ракетной опасности.

Когда отменят ракетную опасность в Челябинске 10 июня

10 июня режим ракетной опасности в Челябинской области был отменен в 9:37. Об этом сообщили в правительстве региона.

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