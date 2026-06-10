Скрывал свое имя даже от детей: мужчина 12 лет жил по документам брата, прячась после убийства лучшего друга-бизнесмена

Дмитрий расправился со своим другом Станиславом в его же «мерседесе». Фото: Владлена Бебешко / ВКонтакте

Жуткая история с убийством бизнесмена и молодого отца Станислава Мушинского подходит к долгожданному финалу. Спустя 12 лет следователи задержали убийцу. Им оказался его лучший друг, который сразу после преступления бесследно исчез. Оказалось, что мужчина жил в Сочи чужой жизнью, а его настоящее имя не знали даже дети… На чем попался горе-друг и что он сказал вдове на очной ставке?

Выстрелил в лучшего друга

В январе 2014 года житель села Агаповки по пути на работу увидел на дороге «мерседес» с красивыми номерами «007». Но удивило его не это, а то, что водителя расстрелял человек, который ехал вместе с ним… На глазах случайного прохожего он выскочил из автомобиля, захватив с собой спортивную сумку – позже окажется, что в ней лежали немалые деньги.

Фото: из материалов уголовного дела.

Всего через час на месте уже работали следовали СК и сотрудники полиции. Но, к сожалению, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Кто же убил начинающего бизнесмена и молодого отца Станислава Мушинского?

– После осмотра места происшествия, было установлено, что преступник находился на заднем правом сиденье и совершил два выстрела из ружья. Потерпевший не ожидал этого, он сидел в расслабленной позе и курил. Рассматривались версии о личном конфликте, возможной причастности родственников, а также версия убийства из корыстных мотивов, – рассказывает следователь по особо важным делам СУ СК России по Челябинской области Антон Казанцев.

В тот день у Станислава Мушинского была с собой большая сумма денег – от 3 до 10 млн рублей – точная сумма неизвестна. И это в 2014 году! С ними он должен был поехать в Казахстан, где планировал открывать бизнес вместе с друзьями. С одним из них, Дмитрием Кожевниковым, он и собирался встретиться пере отъездом. Об этом следователям рассказала жена и партнер бизнесмена Владлена Бебешко.

Владлена все 12 лет надеялась, что убийцу ее любимого найдут.

Казалось бы, дело раскрыто. Но все затянулось на долгих 12 лет, ведь тот самый друг Дима бесследно исчез. А его жена и брат в один голос твердили, что не знают, где он – в тот самый день он словно испарился. Следователи подозревали Кожевникова, хотя прямых улик тогда и не было. И он это прекрасно это понимал, ведь после постоянных допросов родных решил исчезнуть навсегда…

Неожиданный свидетель

Дмитрий, которого в криминальных кругах Магнитогорска называли «Боб», словно провалился сквозь землю. Его паспорт остался дома, а потом начали появляться разные слухи. То якобы его тело нашли в колодце по дороге в Челябинск, то залили бетоном на стройке. А потом и вовсе кто-то сказал, что он сделал пластическую операцию. Неужели так наивно преступник пытался запутать следы?

Но полицейские и следователи продолжали работать над этим делом. И вот в 2021 году Кожевникова заметили на юге России – в городе Сочи. Оказалось, что у мужчины полноценная жизнь: любимая жена, дети и престижная работа. Но об этом позже. Почти пять лет следователи не могли, что называется, взять Кожевникова, наблюдая за ним издалека.

– Задержать человека мало, по-прежнему нужны были прямые доказательства, которых было недостаточно. Но оперативные сотрудники убойного отдела уголовного розыска МВД России Челябинской установили прямого очевидца произошедшего. Он видел, как этот «друг» (а он знал Дмитрия Кожевникова лично. – Прим. ред) выходил из «мерседеса» потерпевшего. Но тогда, в 2014 году, он не сообщил об увиденном в полицию – побоялся вмешиваться, – объясняет следователь по особо важным делам Антон Казанцев.

Следователь по особо важным делам СУ СК России по Челябинской области Антон Казанцев. Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Испугался свидетель не просто так – ведь в свое время Дмитрий входил в криминальные круги Магнитогорска. Но как же важно, что он решился на такой важный шаг – ведь именно его показания позволили задержать Кожевникова. В Сочи сразу вылетели полицейские и следователь-криминалист из Челябинска.

Дети не знали его имени

Дмитрия Кожевникова застали в квартире его жены. Удивительно, но это та самая женщина, которую уже допрашивали 12 лет назад. Оказалось, что она развелась с ним заочно, а потом пара снова начала общаться, все закрутилось, и она переехала к нему в Сочи.

Конечно же, она спрашивала, что происходит и от кого они скрываются. Но муж упорно твердил резкое «не твое дело» и заверял, что преступления не совершал. Поэтому женщина не будет отвечать за то, что жила с человеком (хоть и любимым), который был в розыске 12 лет.

– В ходе обыска обнаружено значительное количество копий документов на имя брата (40 копий паспорта и ОМС). При проведении обыска он просил не называть его по имени, так как дети, которые с ним проживали, не знали его настоящего имени, – рассказывает Антон Казанцев.

Дмитрий все 12 лет жил в Сочи. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Дмитрий и его брат, и правда, похожи внешне. Поэтому все это время преступник и жил по копиям документов своего брата. Он, к слову, тоже хотел перебраться к нему на юг. Но для этого сначала стоило продать квартиру. Тогда брат обвиняемого придумал «гениальный» план

– Чтобы продать квартиру, где был прописан в том числе обвиняемый, брат взял его паспорт, явился в ОВМ и прикинулся нашим «пропавшим». Он пытался выписаться из квартиры, но он значился как в розыске, и его задержали сотрудники полиции.

Все это время братья умудрялись общаться. Но на допросах Дмитрий упорно повторял, что ничего не рассказывал брату про тот день.

Так Кожевников и жил только по копиям документов: работал неофициально менеджером в крупной компании и даже отдал детей в школу. К слову, сын и дочка не его – их взяла под опеку его жена. Ребятишки даже не знали настоящего имени своего «папы». Поэтому во время задержания он просил не называть его Дмитрием… Но и вину упорно отрицал.

«Обвиняемый допустил ошибки на допросе»

К слову, Кожевникова вернули на родину – после задержания его привезли в СИЗО Магнитогорска. А уголовное дело именно тогда и передали в первый отдел по расследованию особо важных дел. Следователь Казанцев сразу понял, что работы впереди много. И все завертелось по кругу: допрашивали родных и знакомых и потерпевшего, и обвиняемого. А Дмитрий отказался давать показания, сказал только одно: свидетель подставной.

А следователь тем временем начал проверять детализацию телефонных звонков всех фигурантов дела. Сначала увидели звонки Станиславу Мушинскому с неизвестного номера в день убийства. Опытным сотрудникам удалось доказать, что звонил именно Дмитрий.

– Обвиняемому было предъявлено это доказательство, что и стало переломным моментом в расследовании. Если про свидетеля он мог делать какие-то заявления, то с данными операторов сотовой связи уже не поспоришь. Тогда он начал давать показания, отвечать на вопросы (не на все, но на часть), потому что ему нужно было защищаться. А моя работа заключалась в том, чтобы проанализировать показания, увидеть несоответствие с обстоятельствами произошедшего, что и было сделано. Обвиняемый допустил ряд ошибок в ходе допросов, которые стали неопровержимым доказательством его вины. В том числе, он подтвердил, что действительно встречался с потерпевшим в день убийства в городе Магнитогорске, – рассказывает следователь по особо важным делам СУ СК России по Челябинской области Антон Казанцев.

Наверное, самой показательной и эмоциональной стала очная ставка Кожевникова и вдовы Мушинского Владлены Бебешко. Красивая и до сих пор горюющая женщина задавала ему вопросы, а он отказывался отвечать на вопросы. Сказал только одно: мол, ничего ей не объяснил, потому что не мог с ней связаться. Но все это оказалось ложью, ведь мужчина пользовался телефоном и интернетом.

Фото: Владлена Бебешко / ВКонтакте

Насчет причин исчезновения версии у преступника тоже мутные. То он прятался от тех, кто покушался на него, то и вовсе не знал, что кто-то его ищет. Но от прохождения полиграфа все же отказался – имеет право. А потом попросил, чтобы его уголовное дело рассматривала коллегия присяжных. Но теперь не его очередь диктовать правила. Теперь ему придется ответить за все, что он успел натворить. Его обвиняют в разбое и убийстве. За все это ему грозит суровый приговор – вплоть до пожизненного лишения свободы.

– Многие уже привыкли, что большая часть преступлений сейчас раскрывается с использованием новых технологий: ДНК, видеокамеры, получение интернет переписок. Это уголовное дело раскрыто по большей части с применением метода дедукции. Наверное, это самое сложное дело в моей практике в плане сбора доказательной базы, проделана большая работа как следствием, так и оперативными сотрудниками убойного отдела УУР ГУ МВД России по Челябинской области. Именно межведомственное взаимодействие и дало такой результат, – уверен следователь Антон Казанцев.

«Это большая трагедия для моей семьи»

К сожалению, мама Станислава Мушинского не дожила до того момента, как убийцу ее сына нашли. Но его жена и дети искренне верят, что преступник получит справедливое наказание.

– Спустя 12 лет, когда надежды совсем не было, наконец-то задержали преступника. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти годы, всем, кто сделал это большое дело. Для меня это очень важно. Это большая трагедия для моей семьи, для моих детей. Убийца понесет справедливое наказание, – уверена Владлена Бебешко.

Красавица Владлена осталась одна после гибели мужа. Она воспитывает детей и занимается бизнесом.

– Лучше, чем Станислав, я не найду, а хуже мне не нужно, – призналась Владлена.

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