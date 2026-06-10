Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Юные спасатели, будущие летчики и защитники Родины собрались на трассе М-5, чтобы принять участие в масштабной акции «По пути с Россией». Вместе со взрослыми (сотрудниками Росавтодора и Госавтоинспекции, родными бойцов спецоперации) кадеты, курсанты и юнармейцы развернули флаг России длиною сто метров!
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
В Челябинске и области уже начали проходить первые акции, приуроченные к Дню России. Поэтому днем в среду, 10 июня, около сотни человек выстроились на островке безопасности трассы М-5 «Урал» на подъезде к городу Миассу. Удивительно, но именно в этот момент нескончаемый ливень прекратился, а тучи словно разошлись.
Курсанты и кадеты бережно разворачивали огромный триколор. Полотнище сделала челябинская типография: целую неделю его печатали, а потом вручную прошивали мастерицы. Говорят, что это самый большой триколор, который сделали единым полотном. Его трепетно держали в руках, больше сотни человек.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Конечно, совсем малыши могут пока не понимать важность этого события. Но старшее поколение в этот момент вспоминало тех, кто отдал свою жизнь, защищая свою родину.
– Я – мама Героя России Андрея Мосина. Имя моего сына носит школа в селе Долгодеревенское. Сегодня я приехала сюда с учениками моей школы, школы моего сына. Нас не победить, пока здесь есть маленькие дети, курсанты, офицеры, которые тоже поддерживают это. Нас не победить никому и никогда, – уверена Ольга Мосина.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Эта женщина воспитала настоящего героя – сын Ольги погиб, выполняя свой воинский долг. Стоящие рядом ребятишки слушают ее внимательно. Именно ради таких моментов и проводят подобные акции.
– Такие мероприятия развивают патриотический дух подрастающего поколения. Тем более дети активно участвуют в таких акциях – их здесь сегодня много. И для нас, взрослых, достаточно значимо поучаствовать в таком масштабном мероприятии, – рассказывает начальник «Уралуправтодора» Евгений Куркин.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Организаторы акции, «Уралуправтодор», заверяют, что сшитый для этой акции флаг России будет «жить» и дальше. Стометровый триколор будут использовать для мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской федерации и Дню Конституции РФ.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Если вы переживали, то трассу, конечно же, ради такой акции не перегородили. Флаг развернули на зеленом островке безопасности. А для большей безопасности всех участников движения там работали сотрудники Госавтоинспекции региона. К слову, руководители ведомства и сотрудники отдела пропаганды безопасного дорожного движения тоже участвовали в развертывании триколора.
– От лица ведомства поздравляем всех с Днем России. Желаем всем единства в стремлении создания безопасных дорог на Южном Урале и взаимного уважения. Всем безопасных и качественных дорог! – поздравил южноуральцев заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Челябинской области Антон Соколов.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
В этот день сотрудники ГАИ останавливали шоферов большегрузов не для того, чтобы попросить документы. Инспекторы поздравляли водителей с наступающим Днем России, предупреждали о необходимости соблюдать режим труда и отдыха, а также скоростного режима.
А в конце акции всех участников ждала сытная каша с полевой кухни и вкусные напитки от «Ниагары».
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Фото: Дарья МАКСИМОВА.
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