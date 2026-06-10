Премьера перформанса на жестовом языке «Слово. Голос поколения» собрала около 800 зрителей Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Премьера уникального перформанса «Слово. Голос поколения» прошла в челябинском Конгресс-холле. Постановка, созданная открытым инклюзивным пространством «Наше место», была показана на русском жестовом языке и вызвала огромный интерес у зрителей Всероссийского фестиваля инклюзивного театра «Мечтай!». Зал был заполнен до отказа – увидеть выступления пришло около 800 человек.

На сцену вышли порядка 30 артистов. Это участники продвинутого курса русского жестового языка проекта «Говорим без слов», а также коллективов жестовой песни Magic Touch и Magic 2.0. Среди выступающих – слабослышащие ребята и молодежь без особенностей слуха. Через русский жестовый язык, пластику, музыку и художественное слово они предложили зрителям по-новому взглянуть на творчество Виктора Цоя.

Любовь, свобода, взросление, поиск себя, внутренний протест и право выбирать собственный путь – темы, которые звучали в песнях Цоя Фото: Дарья МАКСИМОВА.

– Мне хотелось, чтобы зрители почувствовали ту энергию, которую мы стараемся передать со сцены. Чтобы узнали знакомые строки, услышали старые смыслы по-новому. Хорошие слова, как и хорошая музыка, никогда не остаются только в прошлом, – объяснил главную задачу режиссер Александр Присяжнюк.

Репетиции продолжались три с половиной месяца. Каждый жест, каждая сценическая деталь обсуждались и создавались вместе с теми, кто выходил на сцену.

– Мне кажется, в этом и есть сила «Нашего места» – ничего не проходило мимо участников. Каждую песню лично каждый участник помогал переводить. Каждый жест – это наша душа и наши чувства, – подчеркнула участница Полина Старикова.

Пластическую основу перформанса выстроили хореографы-постановщики Анна Ковтун и Александра Сафиуллина. Сафиуллина выступила в двух амплуа – и как постановщик, и как артистка. Художественное слово в постановке доверили автору и исполнителю Сергею Хрущеву, известный под псевдонимом PLC. Со сцены звучали строки Цоя, а сам музыкант сравнил жестовое пение с отдельным видом хореографии.

Александр Присяжнюк: «Хорошие слова, как и хорошая музыка, никогда не остаются только в прошлом» Фото: Дарья МАКСИМОВА.

– Хотелось, чтобы каждый номер был самостоятельным, но складывался в общий замысел. И кажется, зрители это почувствовали: только заиграла «Пачка сигарет», зал уже начал вместе с нами петь, – подчеркнула Александра.

Нынешний перформанс продолжил линию, начатую пространством «Наше место» в 2025 году на фестивале «Ты можешь», где зрителям представили жестовое прочтение русской поэзии. Новый проект сохранил ту же мультижанровую природу, но сфокусировался на творчестве одного автора. Постановка реализована при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

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