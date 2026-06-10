Именинник напал на гостей: в Курганской области празднование дня рождения закончилось поножовщиной

Местом преступления стала гостиница Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Макушино праздничные посиделки коллег завершились убийством. Жуткая сцена разыгралась в гостинице, где жили рабочие, которые занимаются в городе ремонтом.

Как сообщает медиахолдинг «Область45», вечером мужчины собрались в одной из комнат, чтобы поздравить коллегу с 50-летием. После застолья изрядно подвыпивший юбиляр стал агрессивным. Он накинулся с ножом на 45-летнего участника праздника, убил его и ранил двоих мужчин, пытавшихся прекратить насилие. На шум из других комнат прибежали еще рабочие. Общими силами они скрутили агрессора, вызвали полицию и скорую помощь.

Сотрудники МВД выяснили, что подозреваемый – житель Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее мужчину не раз судили за различные преступления. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело об убийстве.

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