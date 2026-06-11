Обязательный анализ для мужчин: почти тысячу случаев рака простаты на ранних стадиях выявили благодаря ПСА-скринингу

Фото: пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Всемирный день борьбы с раком предстательной железы (РПЖ) в Челябинской области встретили настораживающей статистикой. Этот вид рака занимает второе место среди всех злокачественных новообразований у мужчин региона. В 2025 году врачи выявили 2533 случая, и почти 80% из них пришлись на ранние стадии. Заведующий отделением онкоурологии Челябинского онкоцентра Евгений Киприянов рассказал, как вовремя распознать болезнь и что делать при подозрениях.

Первые тревожные звонки, по словам эксперта, часто остаются без внимания. Симптомы рака предстательной железы совпадают с признаками воспаления или доброкачественной гиперплазии — это частые позывы в туалет, особенно ночью, и затрудненное мочеиспускание.

— Не нужно ставить себе диагноз самостоятельно, — предупреждает Евгений Киприянов. — Первый шаг — обратиться к урологу или пройти осмотр в мужском смотровом кабинете.

Главный скрининговый тест — анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген). Каждый мужчина старше 45 лет должен сдавать его раз в год бесплатно по полису ОМС. При наследственной предрасположенности — с 40 лет. В 2025 году такой тест прошли почти 230 тысяч южноуральцев. При этом врач успокаивает: высокий уровень ПСА — не повод для паники. Он повышается при воспалении, задержке мочи или после диагностических процедур. Сдавать кровь нужно до любых манипуляций или спустя 10–14 дней после них.

Если подозрения сохраняются, пациента направляют в один из 16 Центров амбулаторной онкологической помощи. Там проводят комплексное обследование. Можно сдать анализы крови и мочи, пройти осмотр, ТРУЗИ, МРТ малого таза и при необходимости биопсию. Тактика лечения зависит от стадии. На ранних этапах применяют хирургию или лучевую терапию (включая «Кибернож» и брахитерапию йодом-125). При запущенных формах добавляют гормональную, таргетную или радионуклидную терапию (радий-223, стронций-89).

— За последнее десятилетие прогноз существенно изменился даже при распространенных стадиях, — подчеркивает Евгений Киприянов. — РПЖ сегодня — не приговор, а управляемое хроническое заболевание.

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