«Ты ненормальный что ли?»: после освобождения по УДО мужчина сомневается, что молодая жена родила от него. Герои «Мама в 16» попросили тест ДНК

Максим сомневается, что молодая жена родила дочь от него. Кадр с видео: шоу "ДНК" / ntv.ru

Диана и Максима недавно стали родителями и снялись в популярном шоу «Мама в 16», а через несколько месяцев обратились уже на шоу «ДНК». Оказалось, что молодой отец сомневается, от него ли родила жена – ведь в это время он отбывал срок в исправительном центре.

Кто окажется отцом голубоглазой малышки? Откуда у Максима появились сомнения в жене, которая младше его на 15 лет? И что на это ответит сама Диана?

«Мы хотели ребенка, но позже»

Максим и Диана вместе почти три года. Когда они познакомились, девушке было 15 лет, а парню – 28. Но их это не смутило. Да и парень честно признается, что девушка покорила его с первого взгляда.

– Она живая, эмоциональная, с ней весело было. Буквально через несколько дней отношений мы съехались, какое-то время пожили у моей мамы, а потом сняли квартиру. Первое время было прикольно, но потом начался быт, притирки, стирки, готовки. Ей было тяжело, но она справлялась, – рассказывает Максим.

А потом парня вместе с сестрой и мамой осудили за продажу контрафактных сигарет. В колонии они должны были провести три года. Но приговор удалось обжаловать и заменить наказание на исправительные работы. Они жили в специальных общежитиях, но несколько раз в неделю могли выходить на четыре часа. Так Максим жил полтора года, а потом вышел по УДО.

– Когда только дали срок, я сразу дал понять Диане, что мы можем расстаться. Все-таки три года – это большой срок, а она молодая. Но она сказала, что будет ждать, – вспоминает Максим.

Молодая пара виделась несколько раз в неделю буквально по часу, ведь все остальное время занимала дорога. Во время одной из этих встреч Максим и узнал радостную новость.

– Спустя месяца два или три, как меня перевели на исправительные работы, она сделала сюрприз. Вручила коробочку, в которой лежали носочки, фотография со скрининга и тесты на беременность. Чувства были смешанные. С одной стороны – я рад, а с другой – понимаю, что нахожусь в исправцентре. Мы хотели ребенка, но немного позже.

Кадр с видео: шоу «Мама в 16» / u-tv.ru

«Зачем ты мне нужен? Я могла нового найти!»

Максим признается, что сомнения у него появились сразу. Парень понимал, что почти все время любимая проводит без него. А друзья только усугубляли ситуацию, рассказывая разные сплетни.

– Я не знаю, с кем она могла быть. Она могла поехать к подруге, у которой есть парень, а у этого парня может быть друг. Были слухи от друзей: она могла с кем-то погулять, в клуб сходить. Я обсуждал это с ней, спрашивал, правда ли. Она мне говорила, что я параноик, все надумываю. Мы ходили к психологу по поводу наших отношений – у нас есть определенные проблемы с ее ревностью, – рассказывает Максим.

Из-за всего этого он и признается в страшном: сомневается, что дочь не его. Но все же будет рад, если ошибается.

– Если это будет так, то перед Дианой, конечно, извинюсь, что зря параноил. Но морально я готов просто разойтись с ней.

Сама Диана в шоке от происходящего. Она настаивает, что хотела ребенка именно от Максима, чтобы создать с ним семью. Она уверена, что просто нравится его друзьям как девушка, поэтому они обижаются и распускают слухи о ней.

Тогда Максим пожаловался, что недавно увидел, как Диана разговаривает с каким-то парнем по видеосвязи. Она не сказала ему, кто это, а потом и вовсе сбросила звонок. Тогда парень словно озверел и разбил ее телефон. Максим уверен, что его теперь уже жена знакомится с другими.

– Ты ненормальный что ли? Придумываешь просто! Ты прекрасно знаешь, что я работаю онлайн, у меня постоянно рабочие созвоны. Я должна была тебе показать телефон с людьми, которые разговаривают со мной? Сказать «извините, у меня тут муж дебильный, он хочет проверить»? Я должна была все бросить и тебе рассказывать, с кем я разговариваю? – возмущена девушка.

В начинающуюся ссору вмешалась общественный деятель Екатерина Игнатова. Она уверена, что Максим поступает неправильно.

– Я поражаюсь инфантилизму современных мужчин. Жена намного моложе, красивая девушка. И вместо того, чтобы ее беречь и выстраивать свои отношения, вы сами свое семейное счастье гробите на корню, – заявила Екатерина Игнатова.

Девушка только согласно кивала. Она ни капли не сомневается, что родила дочь от Максима. Хотя парень, словно издеваясь, повторяет: вдруг забеременела от другого, а он ее потом бросил?

– Зачем ты мне нужен тогда? Ты сидишь в исправительном центре, не обеспечиваешь нас, зачем нам такой папаша? Зачем я ребенка тебе оставила? Я могла нового найти! – кричит ему Диана.

– Так иди ищи. Я тебя что держу что ли? – резко отвечает Максим.

«Я боялась, что он уйдет»

Но все же вернемся к ребенку. Максим встречал жену и дочку из роддома. Там он и увидел крошку первый раз. Но признается честно: отцовские чувства тогда не проснулись. Тогда он побоялся даже взять малышку на руки – такой она была крохотной.

– На свободу я вышел буквально две недели назад. Стараюсь с ребенком проводить время. Диана мне подсказывает, как кормить девочку, подгузники менять, одевать. Пока только учусь, – делится Максим.

Диана боялась, что после возвращения мужа что-то пойдет не так. Все-таки она уже привыкла к ребенку и всему научилась, а для Максима все в новинку.

– Много же случаев, когда отцы уходят. Я боялась этого. Пока мы были раздельно, все было хорошо. Думала, может так и продолжить жить. Но потом поняла, что просто фигню сказала, – признается Диана. – Первое время он к ней особо даже не подходил. Мне было обидно. Я его просила сменить подгузник, а он отвечал, что ему мерзко, противно.

Зато Максим находит время на свое новое увлечение. Он катается на мотоцикле, а потом подолгу пропадает в гараже.

Кадр с видео: шоу «Мама в 16» / u-tv.ru

Тест подтвердил, что голубоглазая красавица – дочка Максима. Он не сдержал слез счастья и обнял жену. Она обижаться не стала и поцеловала его.

– Конечно, у нас есть шанс на счастливую семью. Но надо не ревновать, оставить свои сомнения и все, – уверена Диана.

Шоу вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков Дианы. Некоторые сомневаются в искренности ребят. А молодая мама и не отрицает вариант того, что так они решили пропиариться.

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