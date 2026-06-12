Как платить, будет ли кешбэк и в чем отличие от крипты: отвечаем на 10 главных вопросов о цифровом рубле

Для оплаты нужно будет считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа «цифровой рубль» и подтвердить платеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании с выручкой свыше 120 млн рублей обязаны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями. Постепенно эта норма распространится на все кредитные организации и розничные точки по всей стране. Что такое цифровой рубль, зачем он нужен, если уже есть Система быстрых платежей, и почему бояться его не стоит — в материале, подготовленном по информации пресс-службы челябинского отделения Банка России.

10 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О ЦИФРОВОМ РУБЛЕ

Что такое цифровой рубль и зачем он нужен?

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты. Сейчас у нас есть наличные (банкноты и монеты) и безналичные (деньги на счетах в банках, на картах). Цифровой рубль станет дополнением к ним. Выпускать его будет Банк России, как и обычные деньги. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе Банка России. Операции с ними тоже будут проходить на этой платформе. Доступ к кошельку — через привычные мобильные приложения вашего банка или интернет-банк.

Цифровой рубль создан прежде всего для платежей и переводов. Главные преимущества для граждан: переводы друг другу будут полностью бесплатными и без ограничений по сумме (кроме одного лимита на пополнение кошелька). Вы перестанете зависеть от тарифов и ограничений, которые устанавливают банки.

Чем цифровой рубль отличается от перевода через СБП?

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис, который предоставляют банки. Они могут устанавливать свои комиссии и лимиты. Например, до 100 тысяч рублей в месяц другим людям через СБП можно переводить бесплатно, а за большую сумму банк вправе взять комиссию — не выше 0,5% от суммы превышения, но не более 1500 рублей. Кроме того, некоторые банки ограничивают сумму, которую можно перевести за сутки.

Операции с цифровыми рублями идут напрямую на платформе Банка России по единым для всех тарифам. Для граждан переводы будут бесплатными, и никаких суточных или месячных лимитов на сами переводы не планируется. Единственное ограничение: за месяц можно пополнить свой цифровой кошелек с банковского счета не более чем на 300 тысяч рублей. При этом сверх этой суммы вы можете свободно получать цифровые рубли от других людей (например, от родителей или друзей), а тратить или переводить дальше можно без каких-либо ограничений.

Почему именно 300 тысяч? Банк России проанализировал переводы в стране, в том числе через СБП, и посчитал эту сумму оптимальной. С одной стороны, это в три раза выше бесплатного лимита СБП, с другой — влияние на ликвидность банков будет умеренным.

Обязательно ли пользоваться цифровым рублем? Можно ли отказаться?

Никакой обязаловки нет. Выбор формы рубля — наличной, безналичной или цифровой — полностью за вами. Никто не может заставить вас открывать цифровой кошелек. Если он вам не нужен — просто не открывайте. Автоматически кошелек не появится.

Даже если вам кто-то переведет цифровые рубли, вы сможете в любой момент мгновенно перевести их на свой банковский счет, а потом снять наличные в банкомате или кассе. Отдельных заявлений об отказе писать ни в МФЦ, ни куда-либо еще не требуется. МФЦ вообще не имеет отношения к цифровым кошелькам.

Как открыть цифровой кошелек и пополнить его?

Открыть цифровой кошелек вы сможете через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь (естественно, банк должен быть подключен к платформе цифрового рубля). Сам кошелек будет находиться на платформе Банка России и не привязан к конкретному банку. Никакой дополнительной техники или новых приложений ставить не нужно.

Пополнить кошелек можно двумя способами:

— Если у вас есть безналичные рубли на счете в банке, вы обмениваете их на цифровые в соотношении 1:1. Для этого в мобильном приложении заходите в цифровой кошелек, выбираете «Пополнить» — и без комиссии.

— Если у вас наличные, сначала кладете их на свой счет в банке (через банкомат или кассу), а потом с этого счета пополняете цифровой кошелек — так же без комиссии.

Обратная операция (снять цифровые рубли) — зеркально: переводите цифровые рубли с кошелька на свой банковский счет (бесплатно), а потом снимаете наличные в банкомате или кассе.

Сколько стоят переводы в цифровых рублях и есть ли лимиты?

Для граждан переводы цифровых рублей будут бесплатными. Комиссий нет. Банки не смогут устанавливать свои тарифы или суточные лимиты на переводы. Вы сможете перевести любую сумму мгновенно и без потерь.

Единственное ограничение, о котором уже сказано: пополнить свой цифровой кошелек с банковского счета можно не более чем на 300 тысяч рублей в месяц. Но это не ограничение на переводы другим людям — получив цифровые рубли от кого-то, вы можете распоряжаться ими без ограничений. Также никто не ограничивает вас в получении переводов от других.

Как оплачивать покупки цифровыми рублями?

В магазине достаточно будет считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа «цифровой рубль» и подтвердить платеж. В перспективе цифровыми рублями можно будет расплачиваться и через бесконтактную технологию NFC (как сейчас телефоном). Оплата происходит мгновенно.

При этом вы сами решаете, чем платить: наличными, картой, через СБП или цифровыми

Насколько это безопасно? Можно ли украсть цифровые рубли?

Уровень защиты платформы цифрового рубля, по заявлению Банка России, беспрецедентно высок. Платформа создавалась с учетом всех необходимых уровней обеспечения информационной безопасности, операционной надежности и киберустойчивости. Доступ к кошельку — через привычное мобильное приложение банка, которое и так защищено.

Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не превышает тот, что уже установлен для безналичных рублей. Информация об остатках на цифровых кошельках и операциях защищена банковской тайной — так же, как и данные по обычным счетам.

Будут ли начисляться проценты или кешбэк на цифровые рубли?

Нет. Цифровой рубль создан как средство платежа и перевода, а не как средство сбережения или инвестиций. Поэтому проценты на остаток начисляться не будут. Кешбэк за операции с цифровыми рублями тоже не предусмотрен.

Кредит в цифровых рублях получить нельзя — кредиты по-прежнему выдаются наличными или безналичными рублями в банках.

Когда цифровой рубль станет доступен всем?

Закон устанавливает поэтапное внедрение:

С 1 сентября 2026 года — крупнейшие банки и торговые компании (клиенты этих банков) с годовой выручкой свыше 120 млн рублей обязаны предоставить клиентам возможность операций с цифровыми рублями.

С 1 сентября 2027 года — все банки с универсальной лицензией и торговые компании с выручкой от 30 млн рублей.

С 1 сентября 2028 года — банки с базовой лицензией и торговые компании с выручкой от 20 до 30 млн рублей.

При этом обязательство принимать цифровые рубли не распространяется на торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей в год и на те, что работают на территории без интернета.

Сейчас (с августа 2023 года) продолжается пилотный проект с реальными цифровыми рублями. Круг его участников постепенно расширяется.

Так выглядит фирменный стиль цифрового рубля. Фото: ЦБ

ПРАВДА ЛИ, ЧТО НАЛИЧНЫЕ ОТМЕНЯТ, А ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ВВЕДУТ ПРИНУДИТЕЛЬНО? РАЗБОР ГЛАВНЫХ МИФОВ

Миф 1: «Со временем отменят наличные и заставят всех пользоваться цифровым рублем».

Нет. Наличные, безналичные и цифровые рубли будут существовать вместе. Выбор формы — за вами. Никакого принуждения не будет.

Миф 2: «Цифровой рубль — это тотальная слежка за финансами».

Объем информации о вас при операциях с цифровыми рублями точно такой же, как и при безналичных платежах. Банковская тайна распространяется и на цифровые кошельки.

Миф 3: «Всех бюджетников и пенсионеров переведут на цифровые рубли, как когда-то на карту "Мир"».

Таких планов нет. Вы сами выбираете, как получать зарплату или пенсию: наличными, на карту «Мир» или, если захотите, в цифровых рублях. Никто не может заставить перейти на цифровую форму.

Миф 4: «Чтобы отказаться от цифрового рубля, нужно нести заявление в МФЦ».

Нет. Цифровой кошелек открывается только по вашему желанию через мобильное приложение банка. Автоматически его никто не откроет. Не хотите — просто не открывайте. Никаких заявлений об отказе не требуется, МФЦ к этому не имеет отношения.

Миф 5: «Если выключат электричество, цифровые рубли пропадут».

Информация о цифровых рублях хранится на платформе Банка России, как и сведения о безналичных деньгах — на счетах в банках. При отключении электричества данные никуда не исчезают, к тому же предусмотрено резервирование информации.

Миф 6: «У цифровых рублей есть срок годности, если не потратить — сгорят».

Нет, это не бонусные баллы и не скидочные рубли. Это полноценная форма национальной валюты. Сроком годности она не обладает и сгореть не может.

Миф 7: «Цифровой рубль — это криптовалюта, и его нельзя обналичить».

Это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет эмитента, а цифровой рубль выпускает Банк России — это государственное платежное средство. Обналичить его можно: перевести на банковский счет (безналичные рубли), а затем снять наличные в банкомате или кассе.

Миф 8: «Цифровые рубли можно тратить только на ограниченный список товаров».

Нет, вы сами решаете, на что тратить свои цифровые рубли. Никаких искусственных ограничений не будет.

КОГДА ЖДАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Первые массовые операции с цифровыми рублями станут возможны с сентября 2026 года, но уже сейчас можно следить за новостями и не бояться: никакого принуждения не планируется, а преимущества — бесплатные и мгновенные переводы без лимитов — очевидны. Банк России продолжает разъяснительную кампанию, чтобы каждый мог сделать осознанный выбор.

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