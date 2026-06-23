«Наслаждаемся тем, что мы друг у друга есть»: как многодетная семья участника СВО и хоккеиста Александра Ялдинова получила боевой опыт и сохранила любовь

Семья Ялдиновых стала "Семьей года" в Челябинске. Фото: Алексей Тимошенко/администрация Челябинска.

Знакомство в кабинете стоматолога, красивое предложение на хоккейном корте, ожидание двойняшек и мобилизация… Спустя четыре года ожиданий и испытаний боевыми действиями семья Ялдиновых снова вместе. Теперь у них есть еще и годовалый сын. Многодетная семья из Челябинска рассказала свою историю. Пока Александра воспитывала дочек, Александр под пулями выносил бойцов и спасал жизни.

Знакомство и предложение по хоккейным традициям

Роман Александра и Александры развивался очень быстро. Парень пришел лечить зубы в челябинскую клинику и влюбился. Нашел девушку в соцсетях, там и закрутилось… В ноябре 2020 года они познакомились, а в феврале 2021-го Александр сделал предложение. Запомнилось это событие надолго и попало на обложки районных газет. Кубок по хоккею «Первоцелинников» в Брединском районе закончился неожиданно: тренер встал на колено с кольцом перед любимой девушкой и попросил руки.

— Я трехкратный чемпион России по хоккею, воспитанник «Трактора», — говорит Александр Ялдинов. — Потом начал в области при поддержке агропредприятий развивать хоккей. Турниры организовывал, сам принимал участие. Сделать предложение на корте было моей мечтой. Она сказала мне: «Да».

Предложение на льду - мечта любой девушки. Фото: Предоставлено героем публикации.

Кстати, поженилась пара в День семьи, любви и верности, 8 июля. Также быстро на свет появились дочки-близняшки Екатерина и Валерия. Тогда еще молодожены не представляли, что их семье предстоит большое испытание.

Спас командира и вышел на Парад Победы

В 2022 году Александра Ялдинова мобилизовали. Позже хоккеист признался, что спортивное прошлое очень помогло ему быстро принимать решения в критической ситуации. А из таких состояли следующие три года его жизни.

На спецоперации Александр получил позывной «Патрон», так как до этого служил в Чебаркульской дивизии и метко стрелял. На фронте он работал в составе штурмовой группы, а знания тактической медицины позволили ему стать еще и ротным медиком.

— Когда начинались первые обстрелы, понимания не было, что это такое, поэтому пошли потери, — говорит боец. — Это тяжело видеть гражданскому. Ранение получил мой командир, наша штурмовая бригада его эвакуировала.

За спасение командира Александр был награжден медалью «За отвагу». При эвакуации военачальник получил осколочное ранение в голову, задело и самого Александра, один боец тогда погиб.

Александр Ялдинов стал героем программы "Наши" на федеральном канале. Фото: Предоставлено героем публикации.

«Патрон» признается, что оказание медицинской помощи — это далеко не все. Необходимо вовремя поддерживать морально:

— Просто нужно дать понять, что человек не один.

Александр Ялдинов стал одним из первых участников спецоперации, кто прошел по Красной площади во время Парада Победы в 2024 году. За время службы боец награжден медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За участие в военном параде в день Победы», «За отвагу», «За храбрость» II степени, «Участнику специальной военной операции», имеет звание «Ветеран боевых действий». Со временем Александр заключил контракт с Минобороны.

Александр с другими бойцами рассказывает школьникам о спецоперации. Фото: Предоставлено героем публикации.

Связь с домом и редкие встречи

Дома Александра ждала жена и маленькие дочки. Поддерживали, писали письма и ребята, которых он тренировал в Бредах. А из редкого отпуска никогда не возвращался без гуманитарного груза от земляков.

— Мой муж не раз спасал жизни на фронте! — говорит супруга Александра. — Я только помогала ему морально, собирала посылки, помогала с организацией гуманитарной помощи. Мы поженились в 2021 и не стали долго откладывать рождение детей. А в 2022 году уже началась частичная мобилизация. Мы даже не успели толком насладиться семейной жизнью. Конечно, скучали, любили, переживали друг за друга. Но это все временные трудности, впереди еще долгая счастливая жизнь!

Редкие и эмоциональные встречи теперь в прошлом. Фото: Предоставлено героем публикации.

Дети - это счастье, но и большое испытание, когда папы нет рядом. Фото: Предоставлено героем публикации.

Когда боец приезжал домой, близкие старались устроить праздник. Но прежде всего вкусно накормить, дать выспаться в уютной кровати, а потом уже насладиться ролью отца близняшек.

Мирная жизнь

Сегодня Александр Ялдинов чаще бывает дома, и пара снова не стала откладывать рождение детей. Теперь их трое. Год назад у Ялдиновых родился сын Миша. Самое время строить планы на будущее.

— Хочу продолжить занятия с детьми хоккеем, — говорит глава семьи. — Еще я прошел отбор в программе «Герои Южного Урала», но в этом году не получилось пройти обучение. В будущем мне интересен этот проект. Провожу уроки мужества в школах, колледжах, пансионатах, домах инвалидов и ветеранов.

Фото: Алексей Тимошенко/администрация Челябинска.

— Самое смешное — мы вместе ни разу не катались на коньках, — признается Александра. — Сейчас уже миссия — поставить наших дочек. У нас с мужем общие ценности, думаю, это нас и сблизило. На первом месте семья, любовь и верность. Поэтому и выбрали для свадьбы 8 июля. Так, сложилось, что не то что справить годовщину, вообще вдвоем побыть получается редко. Но бабушки и дедушки нас выручают.

За короткое время семейной жизни супруги поняли, что нужно ценить каждое мгновение, которое они могут провести вместе.

— Каждые выходные мы вместе готовим что-нибудь вкусненькое, — говорит Александра. — Муж очень любит готовить на огне, тут ему нет равных. Да и просто радуемся жизни. Наслаждаемся тем, что мы друг у друга есть.

Третий ребенок Михаил родился год назад. Фото: Алексей Тимошенко/администрация Челябинска.

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