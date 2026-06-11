В Челябинске стало очень сыро, но очень красиво Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске вечером 11 июня испортилась погода. На небе собрались тучи, хлынул сильный дождь, загрохотал гром. При этом солнце местами продолжило пробиваться сквозь облака, добавляя драматичных красок и подсвечивая льющуюся с небес воду. На фоне темного неба засияла радуга.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Дарья МАРКОВА

Фото: Дарья МАРКОВА

Те, у кого есть зонтики или удачный ракурс из окна, получили возможность насладиться красотой небесного пейзажа и не намокнуть. Остальным пришлось срочно спасаться от ливня.

Фото: Дарья МАРКОВА

Фото: Дарья МАРКОВА

Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА

По прогнозу метео прологов, грозы продолжатся и в ближайшие двое суток. При этом ночью температура будет колебаться от +9 до +15, а днем воздух прогреется до +18, +24.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Дарья МАРКОВА

Фото: Читатель КП

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

Фото: Алена МЫЗГИНА

А потом был красивый закат.

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

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