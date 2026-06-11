Фото: Дарья МАКСИМОВА.
В Челябинске вечером 11 июня испортилась погода. На небе собрались тучи, хлынул сильный дождь, загрохотал гром. При этом солнце местами продолжило пробиваться сквозь облака, добавляя драматичных красок и подсвечивая льющуюся с небес воду. На фоне темного неба засияла радуга.
Те, у кого есть зонтики или удачный ракурс из окна, получили возможность насладиться красотой небесного пейзажа и не намокнуть. Остальным пришлось срочно спасаться от ливня.
По прогнозу метео прологов, грозы продолжатся и в ближайшие двое суток. При этом ночью температура будет колебаться от +9 до +15, а днем воздух прогреется до +18, +24.
А потом был красивый закат.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".
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