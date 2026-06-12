Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Бывают моменты, когда в одном зале встречаются представители государственной и частной медицины. И не всегда это связано с крупными научными конференциями или медицинскими пленарными заседаниями. В преддверии дня медицинского работника лучшие сотрудники больниц и поликлиник региона собрались вместе на награждении «Клиники года — 2026», мероприятия, организованного «Комсомольской правдой — Челябинск» при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области.

На награждение приходили целыми коллективами Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В банкетном зале «Аттимо» — десятки специалистов, собравшихся обсудить сотрудничество в разных сферах медицины, поделиться своим профессиональным мнением и обменяться контактами. А также, конечно, получить заслуженные награды в сфере здравоохранения. Победителей выбирали пациенты на сайте, созданном специально для конкурса.

Оскары в сфере здравоохранения Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На торжественной церемонии награждения с приветственными словами выступили директор челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова и заместитель министра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Киреев.

Приветственные слова от Екатерины Парфеновой и Дмитрия Киреева Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– Мы даем возможность жителям Южного Урала познакомиться с вами лично. Такая прямая связь наиболее ценна и поможет вам стать лучше. Спасибо, что вы с нами и делаете нас более здоровыми. Хочу поздравить вас с профессиональным праздником. И пусть наша область будет самой здоровой в мире! – обратилась к гостям Екатерина Парфенова.

Гостей ждали газеты и журналы от «Комсомолки» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Отрадно, что «Клиника года» — это проект, который на протяжении многих-многих лет в преддверии дня медицинского работника, проводит «Комсомольская Правда», — отметил Дмитрий Киреев. — Конечно, организаторы уже знают имена победителей, но я хочу сказать всем — участвуйте, и пусть не в этом, но в следующем году вы обязательно победите.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В первой части торжественной церемонии «Клиники года» выступили представители Минздрава и Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Спикеры рассказали о ключевых решениях, принятых в сфере здравоохранения прошлом году, и о нововведениях, внедренных в сферу ОМС.

Каждого победителя встречали аплодисментами Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

События, подобные премии «Клиника года», — это всегда больше, чем просто обмен опытом. Это возможность выразить признательность тем, кто своим ежедневным трудом двигает медицину вперед. Главным событием торжества, безусловно, стала церемония награждения. Именно в этот момент дипломы, статуэтки, а также подарки от партнеров премии нашли своих героев — лучших врачей, руководителей и медицинские команды как из государственной, так и из частной практики.

Итоги премии «Клиника года - 2026»

Перечисление победителей начнем с государственных клиник:

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Лучшим фельдшерско-акушерским пунктом была признана районная больница села Долгодеревенское.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Областной кожно-венерологический диспансер №3 победил в двух номинациях и был признан лучшей узкопрофильной и государственной клиникой.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Лучший родильный дом — Областной перинатальный центр.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Лучшая участковая служба в Детской городской клинической поликлинике №8 им. Александра Невского.

- Лучшее медицинское учреждение, оказывающее помощь детскому населению - Областная клиническая больница №2.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Лучшее медицинское учреждение, оказывающее помощь взрослому населению - Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Лучшей многопрофильной клиникой стала Городская больница №2 г. Миасс.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Среди частных клиник провели отдельный конкурс и тоже подвели итоги. Клиники наградили как экспертов в различных областях, некоторые из них были отмечены специальным призом от информационного партнера премии, 2ГИС, который определил лучших по рейтингу отзывов на своей платформе:

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- «ДНК клиника» по итогам голосования взяла приз как Лучшая многопрофильная клиника, а также была признана экспертом в следующих областях: в области пластической хирургии, в области женского здоровья, в области пересадки волос, в области здоровья семьи.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Медицинский центр «Центр Семейной Медицины» стал победителем в номинации Лучшая узкоспециализированная клиника и оказался экспертом в области вспомогательной репродуктивной технологии.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Клиника «МЛЦ» забрала сразу несколько наград и были признаны Лучшим диагностическим центром, а также дважды стали лидерами в рейтинге отзывов 2ГИС как диагностический центр и многопрофильная клиника.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– «Семейная стоматологическая клиника» получила звания Лучшей сетевой стоматологии и Эксперта в области имплантации в сложных случаях.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Стоматологическая клиника «Аксиома» (ранее Детская стоматологическая поликлиника) была признана Лучшей детской стоматологией и Лучшим частным стоматологическим кабинетом/клиникой.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Сеть клиник экспертной стоматологии и медицины «ВитаСмайл» также стали победителями нескольких номинаций: Лучшая премиальная стоматология, Эксперт в области холецистолитотомии, Лучшие в рейтинге отзывов 2ГИС как стоматологическая клиника.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Медицинский центр «Наркология»: Эксперт в области психиатрии-наркологии.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Детский медицинский центр «Расцвет»: Эксперт в области педиатрии.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Медицинский центр «АртроЛайн» был награжден как Эксперт в области лечения заболеваний суставов и позвоночника.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Клиника доктора Трояновой А.В. признана Экспертом в области трихологии.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Клиника Профессора Алёхина: Эксперт в области флебологии.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- «НЭК» Центр подологии, ортопедии и дерматологии: Эксперт в области подологии.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Медицинский центр омоложения лица и тела Elleon уже не первый год забирает награду Эксперт в области анти эйдж терапии. Сочетание аппаратных и инъекционных методик в косметологии.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Победителями в нескольких номинациях стала сеть медицинских центров «ЛОТОС»: Эксперт в области превентивной медицины, Эксперт в области комплексного лечения онкологии, Эксперт в области многопрофильный хирургический стационар. Также за уральский форум превентивной медицины «Код здоровья» директору сети клиник был вручен специальный диплом за вклад в общественную и медицинскую поддержку жителей города Челябинска.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Медицинский центр «МЕДЕОР»: Эксперт в области многопрофильной хирургии.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Медицинский центр «КЕММА» был признан Экспертом в области аллергологии-иммунологии, а также взял специальный приз «Врачебная династия». Это новая номинация в «Клинике года», призванная рассказать о нескольких поколений врачей, трудящихся на благо жителей Южного Урала.

- Федеральная сеть глазных клиник «Омикрон» была объявлена Экспертом в области лазерной коррекция зрения и Экспертом в области лечения катаракты. Кроме того, они стали лучшими в рейтинге отзывов 2ГИС как узкопрофильная клиника.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Итоги фотоконкурса

Не все герои носят плащи, многие из них носят халаты. Мы часто рассказываем, как наши самоотверженные, внимательные и терпеливые медики спасают жизни миллионов. Под медицинскими масками скрываются не только профессионалы, но и красивые люди. Чтобы доказать это, Комсомольская правда Челябинск организовала фотоконкурс среди обаятельных и привлекательных медработников. В течение 1 месяца мы принимали заявки от врачей: мужчин и женщин, медицинских коллективов. На торжественной церемонии «Клиника года - 2026» редактор челябинского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Ирина Фадюшина лично вручила награды победителям:

Наши герои в белых халатах Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Победитель в номинации «Героиня в белом халате» — Наталья Аверьянова, г. Магнитогорск. Наталья работает заведующей консультативно-диагностическим отделением, является врачом- педиатром, врачом-генетиком в детской поликлинике №4 ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорска».

Победитель в номинации «Герой в белом халате» — Бато Чимитдоржиев, г. Магнитогорск. Бато работает врачом-анестезиологом реаниматологом. Является заведующим отделением реанимации новорожденных в городе Магнитогорск.

По итогам голосования на нашем сайте победителем в номинации «Коллектив героев в белых халатах» стал ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорска».

Еще одна номинация в нашем фотоконкурсе — «Выбор редакции». И победителем стала Рспике Валькеева из Челябинска, которая уже более пятидесяти лет работает медицинской сестрой в Областном кожно-венерологическом диспансере №3.

Всех победителей наградили дипломами и красивыми букетами от Amur flowers.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Благодарности

Коллектив КП-Челябинск благодарит за помощь в организации Министерство здравоохранения Челябинской области, а также наших партнеров, которые предоставили подарки победителям и поддерживали «Клинику года»:

- Генеральный партнер — банк «Уралсиб», который входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам спектр банковских продуктов и услуг.

Стильные подарки от банка «Уралсиб» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Генеральный партнер банкетный холл «Аттимо», который предоставил площадку. Также для бизнеса «Аттимо» организуют корпоративные мероприятия любого уровня — как в собственных залах, так и с выездным кейтерингом по всему городу и области.

Благодарим за гостеприимство банкет-холл «Аттимо» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- Генеральный партнер «Таврия» — мясоперерабатывающее предприятие Южного Урала. Их команда обеспечила гостям церемонии угощения и дегустацию своей продукции.

Вкусные подарки от компании «Таврия» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- «Челябинвестбанк» – региональный банк, который работает на рынке Челябинской области 35 лет.

Полезные подарки от «Челябинвестбанка» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

- 2ГИС — это карта и справочник, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Благодарим 2ГИС за учреждение специальной номинации.

Фотозона и подарки от 2ГИС Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

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