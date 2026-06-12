Космонавт из Челябинской области Дмитрий Петелин вошел в дублирующий экипаж МКС-75

Дмитрий Петелин вырос и учился в Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский космонавт Дмитрий Петелин может отправиться на Международную космическую станцию. Главная медицинская комиссия в Центре подготовки космонавтов признала его годным к космическому полету в составе дублирующего экипажа 75-й длительной экспедиции на МКС.

Заседание комиссии прошло с участием специалистов Института медико-биологических проблем РАН, Федерального медико-биологического агентства, Минздрава и Минобороны России. Эксперты проанализировали данные медицинских обследований космонавтов за весь период предполетной подготовки.

— Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, Дмитрий Петелин и Константин Борисов признаны годными к космическому полету по результатам медицинских обследований, — сообщает «Роскосмос».

Теперь Петелин вместе с Константином Борисовым вошел в дублирующий состав. Это значит, что они могут заменить основной экипаж при необходимости и полететь на орбиту. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29» с космодрома Байконур запланирован на середину июля 2026 года.

Дмитрий Петелин родился в городе Кустанае, но вырос в Челябинской области и окончил Южно-Уральский государственный университет. Первый полет космонавта состоялся в 2022-23 годах. Он длился 370 суток, 21 час, 22 минуты. За это время Петелин совершил 6 выходов в открытый космос.

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