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Лето — это время, когда градусник за окном зашкаливает, а градус серьезности в жизни, наоборот, должен стремиться к нулю. Забудьте про нон-фикшн для прокачки soft skills, учебники по квантовой физике и прочие душеспасительные талмуды. Сейчас — сезон литературного «мороженого»: легкого, сладкого и ни к чему не обязывающего.

В подборке от библиотеки «МОСТ» — никаких сложных философских конструкций и морализаторства. Только проверенные рецепты хорошего настроения: щепотка иронии, горсть романтики, пара капель приключений и обязательное условие — читать исключительно в удовольствие. Потому что иногда лучшее, что можно сделать для своего внутреннего мира, — это просто ничего не принимать всерьез. Хотя бы до сентября.

Уставший работник небесной канцелярии

Наша первая история для тех, кто устал от эпических битв добра со злом и ищет чего-то более… человеческого. Что, если ваш ангел-хранитель — такой же несовершенный человек, только с крыльями? Именно эту идею блестяще обыгрывает Ольга Мяхар в романе «Ангел». Забудьте о всемогущих и все понимающих небесных созданиях. Перед нами — циничный и уставший представитель небесной канцелярии, который больше похож на офисного сотрудника, чем на воина света. Он совершает ошибки, сомневается в своей работе и вообще ведет себя крайне непрофессионально.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Книга читается на одном дыхании, как увлекательный стендап. Диалоги искрят юмором, а ситуации, в которые попадает незадачливый протагонист, балансируют на грани абсурда и житейской мудрости. Мяхар не пытается быть серьезной или пафосной. Она просто рассказывает историю о том, что даже у существ с крыльями за спиной могут быть вполне земные, понятные нам всем проблемы: от поиска смысла жизни до нелюбви к понедельникам.

Это лёгкое, остроумное и очень обаятельное чтение, которое напоминает: иногда, чтобы увидеть чудо, достаточно просто посмотреть на мир под другим углом. Даже если этот угол — с высоты птичьего полёта.

Самое важное расследование — понять ближнего

В вашем представлении детектив — это чаще всего мрачная готика, лужи крови и циничный сыщик с бутылкой виски? Александр Макколл Смит предложил идеальную альтернативу для летнего чтения. Его «Отдел деликатных расследований» — упоительно ленивое, медленное удовольствие, балансирующее между комедией и сентиментальностью.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Забудьте про мафиозные кланы и серийных убийц. В стенах крошечного эдинбургского отдела работают чудаковатые сотрудники, которые берутся за дела, «требующие особого понимания». Их клиенты — обычные люди, запутавшиеся в бытовых дрязгах и культурных недопониманиях. Это тот самый детектив, где самым острым оружием является слово, а самым важным расследованием — попытка понять ближнего своего.

Макколл Смит пишет с мягкой иронией и безграничным сочувствием. Его книга — идеальное чтение для дачного гамака или пляжа. Это литературный антидепрессант, который доказывает: справедливость существует, а добро всегда найдет путь к сердцу. То, что нужно, чтобы отдохнуть от суеты и зарядиться тихим оптимизмом.

Когда мы мечтали стать летчиками

«Какое же приятное послевкусие после прочтения книги», «Книга просто обалденная!», «Приготовьтесь, будет много смешных, неловких и милых моментов, от которых сердечко ускоряет ритм», — роман Лады Шведовой «Лето. Небо. Самолёты», получивший такую восторженную оценку читателей, — не просто книга, а билет на прямой рейс в мир, где романтика пахнет авиационным керосином, а самые важные разговоры ведутся на высоте десяти тысяч метров.

Шведова мастерски конструирует атмосферу, в которую хочется погрузиться с головой. Долой душные офисы и городские пробки! Здесь царство неба, строгая красота аэродрома и люди, для которых полет — это не работа, а призвание. В центре сюжета — классический любовный треугольник, но подан он без надоевших клише. Герои — реальные, сложные, со своими амбициями, страхами и железным характером.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Особенно подкупает внимание автора к деталям. Шведова не просто рассказывает историю, она позволяет читателю стать частью этого закрытого мира: почувствовать вибрацию самолета перед взлетом, услышать переговоры пилотов и понять, что за внешней суровостью этих людей скрываются огромные сердца.

«Лето. Небо. Самолеты» — это идеальный выбор для отпуска. Книга читается на одном дыхании, оставляет после себя лёгкую ностальгию по тому времени, когда мы все мечтали стать космонавтами или летчиками. И пусть мы выбрали другие профессии, но возможность отправиться в полет вместе с героями Шведовой упускать точно не стоит.

Закатать лето в банку

Если бы лето можно было закатать в банку, как бабушкино варенье, у него был бы вкус книги «Мороженое со вкусом лета». Морган Мэтсон предлагает нам не просто историю, а полноценный курс детокса от взрослой жизни, упакованный в формат лёгкого и очень «вкусного» романа.

Это классический young adult, но сделанный с таким изяществом, что читать его приятно в любом возрасте. Представьте себе: лето, маленький городок, работа в кафе-мороженом и компания непутевых, но очаровательных подростков. Добавьте сюда щепотку семейных тайн, горсть неловких свиданий и целую бочку фирменного юмора.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Мэтсон — настоящий ас по части диалогов. Ее герои не вещают с табуреток, а болтают, как мы все: сбиваясь, перебивая друг друга и постоянно подкалывая. Именно в этой болтовне и рождается магия. История о том, как важно иногда просто остановиться, выдохнуть и позволить жизни случиться, а не пытаться все контролировать.

«Мороженое со вкусом лета» — как глоток свежего морского воздуха. Книга, после которой хочется немедленно купить рожок пломбира, включить пляжный плейлист и, возможно, даже рискнуть и завести новое знакомство.

«Эй, да это же я!»

Забудьте все, что вы знали о современной прозе. Ольга Савельева в своем сборнике рассказов «Седьмая» доказывает: это может быть и не про рефлексию, и не про бытовуху.

Тонкая, задорная и свободная книга вобрала себя все самое смешное, что произошло с автором и ее окружением. Герои Савельевой — не картонные манекены, а живые, местами нелепые, но удивительно настоящие люди. Они ошибаются, ищут себя, влюбляются и разочаровываются, а ты ловишь себя на мысли: «Эй, да это же я (или мой сосед)!»

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В историях автора нет груза забот и ответственности, но есть море улыбок и океан счастья. Савельева не поучает и не выносит приговоров. Она приглашает к диалогу, и этот разговор получается на удивление честным и живым. Отличный выбор для тех, кто любит умную прозу без снобизма и с хорошим чувством юмора.

Пинок для тех, кто ждет идеального момента

Завершает эту подборку невероятная история кругосветного путешествия. «537 дней без страховки» Кирилла Смородина — не просто тревел-блог в твердом переплете, а настоящий манифест свободы, написанный с такой заразительной энергией, что ваш паспорт, кажется, вот-вот оживет и сам начнет собирать чемодан.

Смородин берет читателя за шкирку и тащит за собой в кругосветку, где нет туристических автобусов, отелей «все включено» и гида с зонтиком. Только он, рюкзак и планета, которая, как выясняется, не такая уж и большая. 537 дней. Десятки стран. Ноль страховок и бесконечное количество авантюр.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Автор пишет хлёстко, самоиронично и с той долей здорового безумия, которая отличает настоящего путешественника от простого отдыхающего. Он не боится признаваться в страхах, ошибках и моментах полного отчаяния. И именно эта честность подкупает больше всего. Вы не просто следите за маршрутом на карте, вы чувствуете усталость от перелётов, вкус уличной еды в Бангкоке и холод ночёвок под открытым небом.

«537 дней без страховки» — это мощный пинок тем, кто все еще ждёт идеального момента. Кирилл Смородин доказывает: мир не нужно смотреть по телевизору. Его нужно трогать, пробовать на вкус и, да, иногда рисковать. Эта книга — лучший билет в самую главную поездку вашей жизни. И самое приятное — вам даже не придётся собирать чемодан.

Волшебное фэнтези, ироничные рассказы, романтическая лав-стори, горячий детектив… Лето создано для самых разных историй. Осталось лишь выбрать свою. Не сомневайтесь, она уже ждёт вас на полках Челябинской областной библиотеки для молодежи!

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