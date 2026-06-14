150 старинных экспонатов: в центре Челябинска прошел ретрофестиваль «Машина времени»

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

В Челябинске на Театральной площади в шестой раз прошел фестиваль ретроавтомототехники «Машина времени». Праздник приурочили к 290-летию Челябинска. Открыл мероприятие автопробег из колонны старинных автомобилей и мотоциклов — они проехали по ключевым историческим местам областного центра.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

На площади развернули выставку с более чем 150 уникальными экспонатами. Для зрителей выступили творческие коллективы, прошел показ исторических костюмов прошлых десятилетий. Свои площадки представили военно-исторические и реконструкторские клубы. Желающие смогли принять участие в тест-драйвах и розыгрышах призов.

Как прошел праздник — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

За порядком на дорогах следили вот такие мотоциклы.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Рядом со старыми машинами — соременные.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

В рамках выставки показали также коллекционные модели машин.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

Мечта каждого советского ребенка — погонять на такой машинке в парке.

Фото: Марат ЗИНАТУЛЛИН.

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