150 старинных экспонатов: в центре Челябинска прошел ретрофестиваль «Машина времени»

В Челябинске на Театральной площади в шестой раз прошел фестиваль ретроавтомототехники «Машина времени». Праздник приурочили к 290-летию Челябинска. Открыл мероприятие автопробег из колонны старинных автомобилей и мотоциклов — они проехали по ключевым историческим местам областного центра.
На площади развернули выставку с более чем 150 уникальными экспонатами. Для зрителей выступили творческие коллективы, прошел показ исторических костюмов прошлых десятилетий. Свои площадки представили военно-исторические и реконструкторские клубы. Желающие смогли принять участие в тест-драйвах и розыгрышах призов.
Как прошел праздник — смотрите в нашем фоторепортаже.
За порядком на дорогах следили вот такие мотоциклы.
Рядом со старыми машинами — соременные.
В рамках выставки показали также коллекционные модели машин.
Мечта каждого советского ребенка — погонять на такой машинке в парке.
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