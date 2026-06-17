Роботы и автоматика и в пищевой промышленности также поэтапно заменяют тяжелый ручной труд

Анатолий Самохвалов, Владимир и Анатолий Бакаевы (на фото слева-направо) на встрече в компании «Главобедсервис». Фото предоставлено редакции

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Роботизация, автоматизация производственных процессов – это то, к чему постепенно движется российский рынок. Это касается практически всех отраслей промышленности. В открытых источниках говорится о том, что Россия по степени автоматизации и роботизации сегодня существенно отстает от коллег в других странах. Но при этом мы постепенно движемся в этом направлении, что обусловлено и дефицитом кадров с одной стороны, с другой - с необходимостью заменить тяжелый ручной труд, рутинные, повторяющиеся операции (к примеру, упаковка, транспортировка).

ЛИДЕР В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ

Недавний визит заместителя директора по автоматизации челябинской компании «Солид» Анатолия Самохвалова на известное южноуральское предприятия по производству первых и вторых готовых блюд глубокой заморозки «Главобедсервис» было посвящено решению таких задач.

В прошлом году «Главобедсервис» запустил в Челябинске новую производственную линию, что позволило увеличить объемы выпуска готовой продукции на более, чем 60 процентов. Сегодня мощности предприятия на двух производственных площадках – в Челябинске и Златоусте производится десятки тысяч порций популярных первых и вторых блюд ежедневно. Объемы довольно внушительные, что делает «Главобедсервис» лидером в своем сегменте рынка в России.

Большая часть производства компании сегодня сосредоточена в Челябинске. Это современные автоматизированные линии. Продукция завода сегодня поставляется практически во все крупные сетевые торговые компании России, а также в небольшие частные магазины, продается в более, чем 180 городах страны!

Роботизация и автоматизация производств — требование времени. Фото: компании «Главобедсервис»

СНИЗИТЬ СРОКИ ОКУПАЕМОСТИ

На встрече с руководителями компании «Главобедсервис» Анатолий Самохвалов отметил, что в сфере роботизации и автоматизации производств предприятие «Солид» имеет большой опыт работы, собственную конструкторскую базу и десятки успешных проектов. Так, к примеру, на одном из предприятий в Красноярском крае после внедрения систем роботизации удалось создать условия, при которых всем процессом управляет один оператор. Прежде на этом участке работало порядка 40 человек. Подобные проекты были реализованы на Останкинском мясоперерабатывающем заводе.

— Сегодня рынок автоматики и робототехники очень широк. Предложений довольно много. В свою очередь мы предлагаем именно индивидуальный подход к решениям тех или иных задач. И здесь идет настройка, в том числе и программного обеспечения, под конкретный производственный объект, что позволяет заказчикам серьезно экономить на внедрении таких систем и механизмов. Этот вопрос напрямую связан с затратами и сроками окупаемости. С каждым годом такая техника становится все более и более доступной и сроки окупаемости существенно снижаются. То есть, речь идет об отдаче от таких инвестиций, — подчеркнул во время встречи Анатолий Самохвалов.

ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Руководитель компании «Главобедсервис» Владимир Бакаев отметил, что в ближайшей перспективе предприятие планирует модернизироваться участок упаковки и складирования готовых блюд и полуфабрикатов.

— Задача робота или иной автоматики — выполнять тяжелые, монотонные, повторяющиеся процессы, которые есть в любом производстве. Поэтому мы сейчас прорабатываем схемы, где дополнительная роботизация и автоматизация будет эффективна, где она будет влиять на производительность труда. Это экономит рабочие руки в условиях дефицита кадров, - отметил Владимир Бакаев.

— Производство зачастую ориентируется на собственный персонал. Процессы не рассчитывались под участие роботов, дополнительной автоматики, и это особенный вызов. Он не только технический, он организационный. Отчасти в этой сфере предприятия сталкиваются с перестройкой самого бизнес-процесса. И здесь важно выстроить партнерство с подрядчиками. Возможно, внедрять поэтапные схемы в формате совместного эксперимента, где будут решаться вопросы упаковки продукции. Очевидно, что задачи, связанные с роботизацией — это системные задачи, в том числе, государственной промышленной политики, — рассказал на встрече директор по производству компании «Главобедсервис» Анатолий Бакаев.

Продукция компании «Главобедсервис» - готовые блюда от шеф-поваров: быстро, вкусно, экономно, натурально. Фото: компании «Главобедсервис»

Уже в ближайшее время специалисты компании «Солид» побывают непосредственно на производстве предприятия «Главобедсервис» и предложат свои оптимальные варианты решения поставленных задач.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На предприятии «Главобедсервис» все готовые первые и вторые блюда готовятся по традиционным рецептурам русской, европейской или азиатской кухни.

Такие блюда - это прекрасная возможность правильно и качественно питаться. Если говорить об экономии, то здесь она очевидна: приготовить, к примеру, кастрюлю настоящего борща довольно накладно. Там с десяток, если не больше, ингредиентов, и в совокупности это влетает в «копеечку». Плюс время на готовку, на отмывание посуды, уборку на кухне. Да, и не каждая хозяйка сможет «соорудить» классический борщ. Куда дешевле довериться нашим высоколассным поварам, купить уже готовый борщ глубокой заморозки марки «ГлавСуп». Разогреть, скажем, в микроволновой печи и все готово (кстати, существенная экономия электроэнергии, если речь идет об электроплитах). Экономятся и время и силы и деньги.

Человек хочет и стремится питаться правильно, и видеть на своих столах вкусную, полезную, здоровую пищу. И «Главобедсервис» обеспечиваем такие потребности.

Специалисты компании отмечают, что принцип глубокой заморозки позволяет сохранять сохраняет качество готового продукта. По-домашнему вкусно, сытно, экономно. Заморозка позволяет не использовать различные искусственные добавки. Только натуральные, качественные продукты. Достаточно сказать, что в месяц на площадках предприятия в Златоусте и Челябинске производится порядка миллиона порций готовых замороженных блюд, а в день перерабатываются тонны свежей продукции, в том числе, и с фермерских хозяйств Южного Урала.

Продукция компании «Главобедсервис» - готовые блюда от шеф-поваров: быстро, вкусно, экономно, натурально. Фото: компании «Главобедсервис»

Сегодня десятки тысяч покупателей ежедневно останавливают свой выбор на блюдах с маркой «ГлавСуп» и «ГлавОбед». Шоковая заморозка — это естественный консервант. По словам специалистов, добавлять туда еще какую-то химию смысла нет, срок хранения большой - девять месяцев. И такое готовое блюдо можно долго хранить в холодильнике, не заботясь о том, что завтра продукт испортится.

Продукция компании «Главобедсервис» - готовые блюда от шеф-поваров: быстро, вкусно, экономно, натурально. Фото: компании «Главобедсервис»

ДЛЯ СПРАВКИ

— Продукция от «Главобедсервис» включают в себя блюда для вегетарианцев, любителей европейской, паназиатской кухни, а также блюда премиум-сегмента (сегодня это более 40 видов первых и вторых блюд — «ГлавСуп» и «ГлавОбед», а также готовых завтраков и ужинов). Каждый рецепт создается бренд-шефом.

— «Быстро, вкусно, полезно» — один из главных девизов компании «Главобедсервис». «Главобедсервис» - блюда на каждый день.

— «ГлавСуп» и «ГлавОбед» можно взять с собой на работу, разогреть — и сделать приятный перерыв. Не нужно думать заранее, готовить с вечера или тратить время утром. Все уже готово для вашего комфорта!

Официальный сайт компании «ГлавОбедСервис»

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