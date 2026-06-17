«Мечтаю открыть что-нибудь новое и попасть в историю химии»: выпускник из Челябинска рассказал, как набрал 200 баллов на ЕГЭ без репетиторов

К экзамену по химии Илья Бурашников готовился год, к тесту по русскому языку – два года. Фото предоставлено героем публикации.

Сдать единый госэкзамен на максимально возможные сто баллов - не шутка, а челябинцу Илье Бурашнокову удалось сделать это дважды. Выпускник областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей получил заветные сто баллов на ЕГЭ по химии и экзамене по русскому языку.

Одиннадцатиклассник рассказал КП-Челябинск, что к обоим тестам готовился в лицее, услугами репетиторов и онлайн-школ не пользовался. При этом на изучение материалов и тренировки перед экзаменом по русскому языку понадобилось два года, а к ЕГЭ по химии юноша готовился только год.

— Наши педагоги давали нам необходимый для экзаменов материал, проводили контрольные и пробники. Также после уроков я занимался самостоятельно, изучая новые темы и повторяя старые, — объяснил Илья Бурашников. — Разумеется, перед экзаменами присутствовало волнение, но уверенность в полученных знаниях не оставила места панике.

Узнав о результатах ЕГЭ, юноша первым делом позвонил родителям и учителям.

— Они были безумно рады за меня, поздравляли и хвалили, — признался выпускник.

Дальнейшую жизнь челябинец планирует связать с химией. Но в какой вуз пойдет – еще не выбрал.

— Мечтаю открыть что-нибудь новое, попасть в историю химии и получить Нобелевскую премию, — поделился Илья Бурашников. — Через десять лет вижу себя успешным, энергичным и перспективным ученым.

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