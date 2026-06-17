«Я люблю ее, но она много пьет»: мама-одиночка и ее мужчина-«прожиточный минимум» пытаются вернуть детей, которые сбежали от них в соццентр

Ольга и Мария спорят о том, с кому детям будет лучше. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

Дети обвинили в пьянстве свою маму и по очереди сбежали из дома. Они уверены, что в социальном центре лучше, чем с такой матерью и ее новым другом, который не может связать и двух слов. Бывшие родственники пытаются вылечить женщину от алкоголизма, но та в ответ лишь смеется и считает себя непьющей.

При каком условии дети готовы вернуться домой? И отпустит ли их маму ее друг? В этой истории разбирались ведущие тв-шоу «Мужское/Женское», героини стали популярным мемом, а КП-Челябинск узнала, как изменилась их жизнь после этого.

«Они от меня шарахаются»

36-летняя Ольга растит двоих детей: дочке – 17 лет, а сыну – 14. Но в ноябре прошлого года ребятишки по очереди ушли в социально-реабилитационный центр – жить с мамой и ее новым другом они больше не могли. Женщина и не скрывает, что мужчина, который живет с ними (она упорно не признает, что у них отношения), повышал голос на детей и ругал их за проступки, не выбирая выражений.

Однажды скандал разгорелся из-за того, что мальчик пришел домой после 23:00. На следующий день он пошел гулять и уже не вернулся. Его мама в это время была на подработке в другом городе.

– Мне позвонила мама и сказала, что Коля ушел гулять и не отвечает на телефонные звонки. Он неделю не ночевал дома. Я вернулась, когда он уже был в СРЦ. Дочь по своему желанию туда пошла, чтобы смотреть за братом, – рассказывает Ольга.

Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

Конечно же, женщина может вернуть детей домой. Правда, для этого ей нужно постараться. Пока она не торопится собирать необходимые документы.

– Нужна бумажка от участкового и от нарколога, характеристика от соседей – а я не могу никого найти, они от меня шарахаются, – признается женщина.

Ольга заверяет, что она не пьет и неофициально работает на автомойке. Для своей мамы и детей она снимает квартиру, где у каждого есть личное пространство. На стене висят рисунки дочки, а в коробке лежит паяльник сына – парень может сам починить даже ноутбук. Своих детишек она не видела несколько месяцев – в социально-реабилитационном центре был карантин.

Ольга показала квартиру, которую она снимает. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

– Это же мои детки. Домой их хочу вернуть. Просто хочу их вернуть к себе домой. Больше не могу! – плачет Ольга.

Но все же вернемся к вопросу с жильем. Раньше у семьи был свой дом, в который вложили и материнский капитал. Но женщина не смогла платить ипотеку, поэтому банк забрал его.

«Меня всего лишили»

Образ белой овечки с грустными глазами портит бывшая жена младшего брата Ольги – Мария. Она вошла в студию и сразу удивленно сказала:

– Что? Ты у меня непьющая? Дети тебе нужны? Она бухает! Ты себя вспомни года три назад!

– У меня тяжелая ситуация была! Меня дома лишили, всего лишили! Да, я сорвалась на неделю, – оправдывается Ольга.

Но Мария больше не верит отговоркам бывшей родственницы. Говорит, что за эти годы каких только причин для выпивки не было:

– Что на этот раз? До этого у тебя был рак, потом глаукома, потом у тебя дом забрали, потом детей. Еще что будет?

Молодая женщина хочет забрать ребят к себе. Она уверена, что у нее им будет лучше. Мол, мальчик и так постоянно жил у нее.

– Потому что там бухают все, кроме бабушки: дедушка, мама и Анатолий. Не знаю, кто это. Откуда ты вообще взяла этого, я его даже человеком назвать не могу? Это что за прожиточный минимум? Ты видела вообще его? С кем ты живешь! – возмущена Мария.

После выхода шоу эта фраза про прожиточный минимум стала мемом. Но тогда было не до смеха – ведь детям нужна помощь. Ведь к маме они возвращаться не хотят, к Марии их не отпускают.

Дети хотели бы жить с Марией. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

– Оли нет в их жизни. Она выпила, спит, проснулась, поела, спит, – считает Мария. К слову, она уже отвозила свою бывшую родственницу на лечение от алкогольной зависимости. Похоже не помогло.

– Ты – алкашка, Оль! – настаивает Мария.

– А ты – дурная! – отвечает ей Ольга.

– Зато не пью!

«Если будешь шляться, как твой папаша…»

Мария уверена, что дети любят маму, но она нужна им здоровой. Поэтому она и не против, чтобы сын и дочка вернулись к Ольге, но не сразу, а когда та бросит пить.

– Сначала, когда все произошло, я рвала, метала, сказала, что прав лишу, посажу! Я вспыльчивая очень. Со временем сменила гнев на милость. Думаю, можно попробовать вылечить ее.

Ольга в этот момент фыркнула – она уверена, что не больна и в помощи не нуждается.

Причину последнего скандала в семье вскрыла подруга Марии Оксана. Она тоже помогала искать мальчика, когда он пропал на неделю. А произошло это после резких слов маминого друга.

– Он обиделся на то, что его сравнили с отцом. Сказали, что если будет так себя вести, то станет таким же, – объясняет Ольга.

– Нет, фраза была такая: «Если будешь шляться, как папаша твой, сдохнешь под забором», – исправляет ее ведущий Александр Гордон.

Но подростки признаются, что расстраивает и не только поведение «отчима», как они его называют.

– Я люблю маму, но мне не нравится, что она много пьет. Когда ты видишь, что твоя мама не работает, практически не убирается, это страшно, – признается мальчик.

– Она испортила свою внешность алкоголем. Губит себя и здоровье, – поддерживает его старшая сестра.

«Я к тебе обращаюсь, геморрой!»

Конечно же, мнение спросили и у того самого Анатолия – друга Ольги, который живет вместе с ней. Запинаясь и блуждая по людям пустым взглядом, он тихо сказал:

– Я хочу помочь Оле вернуть детей.

Анатолий и Ольга. Кадр с видео: шоу "Мужское/Женское" / 1tv.ru

– Помочь он хочет. Помощник! Ты себя видел вообще? Я к тебе обращаюсь, геморрой! Ты кто такой вообще? Я тебя закопаю! Рот закрой, я говорю! Ты почему вообще позволяешь себе с ними разговаривать? Чтобы тебя сегодня же не было. Не дай бог ты там появишься! – набросилась на него Мария.

Юлия Барановская пошла в более тонкую атаку. Она спокойно спросила: как именно Анатолий хочет помочь Ольге?

– Буду стараться ей помочь душевно. И с работой – чтобы она на работу устроилась, – признался мужчина.

Ольга и ее друг Анатолий. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом уходить из дома он отказывается, а ведь к нему дети возвращаться не хотят. Но Ольга сказала: «Разбегаемся, перестаем общаться».

С момента выхода шоу прошло уже несколько месяцев. Мама детей постит в социальных сетях фотографии со счастливой улыбкой. А Мария на все наши вопросы скромно ответила:

– У нас все хорошо!

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