«Они до свадьбы были знакомы две недели»: мать пропавшего бойца обвинила невестку в фиктивном браке с сыном ради денег

Жена пропавшего бойца и его мать выясняли отношения на федеральном ТВ-шоу. Кадр с видео: шоу "За гранью"/ntv.ru

Пока 44-летний Александр считается пропавшим без вести в зоне СВО, его самые близкие люди – мать и жена – вместо того чтобы объединиться в поисках, устроили жестокую войну между собой. Спор идет не только о судьбе бойца, но и о будущих выплатах и наследстве. Мать уверена, что сына втянули в фиктивный брак, ведь за последние годы он был женат дважды, а нынешняя жена якобы заставила его удочерить ее детей. Невестка же с этим не согласна, и утверждает, что между парой действительно была любовь, а за требованиями мамы стоит не забота, а финансовый вопрос. Громкий семейный конфликт разгорелся на федеральном телеканале в шоу «За гранью».

«Я в такую любовь не верю»

Жительница Челябинской области Валентина Мельникова в отчаянии обратилась на федеральный канал, чтобы признать брак 44-летнего сына фиктивным. Александр перестал выходить на связь в ноябре 2025 года. В последний раз женщина общалась с бойцом 14 ноября, а уже 8 декабря мужчину официально признали пропавшим. Валентина утверждает, что все это время именно она не теряет надежду, ездит по воинским частям, пишет заявления и обивает пороги. В это же время, по ее словам, невестка Наталья пальцем о палец не ударила и уже готова признать Александра погибшим, чтобы получить положенные выплаты. Сам же брак, по мнению Валентины, был слишком поспешным.

– Я сама ездила в Троицк, писала заявления, ездила по Челябинску. А она бездействовала, по барам отдыхала. Я просила ее помочь, но она говорит, что ее с работы не отпускают. Я не верю в такую любовь. Если бы она действительно у них была, она бы хоть что-то делала. Может, он ее и любил, но с ее стороны ничего нет, – рассказала женщина в эфире передачи «За гранью».

Валентина считает, что Наталья могла хитростью заставить Александра жениться на ней и удочерить ее детей. Кадр с видео: шоу "За гранью"/ntv.ru

Особое возмущение у матери вызывает то, что Александр удочерил двух дочерей Натальи (14 и 10 лет). Валентина уверена: сына просто «развели».

Для Александра это уже второй брак. С первой женой он познакомился во время отпуска из зоны СВО, расписался быстро, взял ипотеку на дом. Но семейная жизнь не сложилась: по словам матери, пока ее сын воевал, в доме поселилась вся родня жены, никто не работал. После развода он почти сразу встретил Наталью.

– Я с первой женой даже знакома не была. Он приехал в отпуск, и они расписались, он мне фотографию свидетельства отправил. Саша взял в ипотеку дом, в котором они планировали жить вместе. Она в этот дом перевезла всю свою семью, никто не работал. Надеялись на сына моего, что он будет платить. Потом он ушел обратно на СВО, а когда приехал в очередной отпуск, они разошлись. Потом он и встретил вторую. До свадьбы они были знакомы всего две недели.

Наталья с Александром на своей свадьбе. Кадр с видео: шоу "За гранью"/ntv.ru

Она опасается, что нынешняя супруга сына, Наталья, могла обманывать о своей любви к Александру, хитростью женить его на себе и заставить официально записать на себя дочерей женщины от предыдущего брака. По словам Валентины, за почти два года брака Александр жил с новой женой от силы месяцев десять. Остальное время он якобы терпел настоящий абьюз: постоянные скандалы, ревность, даже рукоприкладство.

– Со мной он многим не делился, но я знаю своего сына. Он простодушный, доверчивый, как теленок – куда его повернут, туда он и пойдет. У них постоянные скандалы были, драки. Она могла его при всех стукнуть. Ревновала к первой жене, с которой он еще общался по телефону. После того, как он пропал, она не искала его и говорила, что не будет столько времени ждать. В июне, когда исполнится полгода с его пропажи, она хотела писать заявление, чтобы признать его погибшим и получить все выплаты.

Позицию Валентины активно поддерживает племянница Александра Виктория:

– Сразу как нас познакомили, она не с очень хорошей стороны показала. Она постоянно с дядей грубо обращалась. Она могла его ударить, и это было не раз. Все мы ему говорили уйти от нее, а он отвечал, что любит ее и не может уйти. А какая тут любовь, что она его постоянно унижает и бьет. Никогда ему не позвонит и не напишет, он всегда перед ней первый извинялся.

Родственники также вспомнили, что у самой Натальи до Александра якобы уже был «брак по расчету» с пожилым мужчиной. Тогда якобы дети мужчины вовремя вмешались, и тот быстро развелся.

«Ей только деньги нужны, а не он»

Жена Александра Наталья категорически не согласна с обвинениями. В студии шоу она перешла к взаимным претензиям в адрес свекрови, заявив, что та пытается представить ситуацию в выгодном для себя свете и разрушить их семью.

– Откуда ты узнала, где он находится? Я тебе об этом сказала. Откуда бы я тогда знала об этом, если не участвую в поисках? Это ты его уже похоронила и ищешь, чтобы деньги получить. Мои дети до сих пор плачут по нему, а ты хоть раз ходила в церковь, чтобы свечку поставить?

Наталья утверждает, что вышла замуж за Александра по любви, а не по расчету. Кадр с видео: шоу "За гранью"/ntv.ru

Наталья рассказала, что с Александром до свадьбы они были знакомы целых 5 лет, но судьба свела их лишь сейчас, а свекровь просто не верит в любовь с первого взгляда.

– Два года мы общались с ним по переписке, должны были встретиться раз пять, но Бог не дал такой возможности. А спустя время он мне написал и сообщил, что находится на СВО. Почему он туда попал в 2023 году? Потому что маме никогда не был нужен. Потом вернулся в отпуск, женился на первой жене. Я его случайно встретила, он меня обнял. Я ему говорю: «Отцепись от меня, я так-то замужем». Мы разошлись опять. Спустя 3 месяца мы встретились, и после этого он на работу мне целый год по два букета носил.

Она утверждает, что с Александром их связывала настоящая любовь, а детей он удочерил исключительно по своему собственному желанию. Наталья уверена, что Валентине нужны только деньги, и именно мать «обдирала» сына все эти годы. Она даже заявила, что хочет выселить родственников мужа из его дома, чтобы они «не загадили» жилье.

– Он мне сам признавался, что раньше был не нужен никому, пока не ушел на СВО, и когда женился, сказал, мол, слава Богу, нашел женщину и детей, которые будут моими. Он девчонок очень любит. А сейчас они хотят у него все забрать, оставить меня без всего, что мы нажили вместе. Ей же только деньги нужны, и больше ничего, он ей не нужен.

Услышав это, мать бойца Валентина возмутилась, заявив, что 40 лет сама содержала сына, и теперь хочет признать брак фиктивным, потому что Наталья лишь мешает искать сына, поскольку в военкоматах матери без супруги Александра не дают никаких сведений.

Что говорят эксперты и закон

Эксперты в студии сошлись во мнении, что Александр, скорее всего, пытался угодить всем и оказался зажат между двух огней, не имея возможности дать отпор. Общественный деятель Александр Егин подробно разъяснил юридическую сторону вопроса:

– По практике, если брать Семейный кодекс, Валентина не может обратиться в суд с иском о признании брака недействительным. Это законодательно запрещено. Она может написать заявление в прокуратуру, чтобы прокуратура вышла в суд. Но должны быть веские основания. Если где-то в браке недопонимания и ссоры – судом это не будет трактоваться. Основания – когда они не ведут совместное хозяйство. Они же это хозяйство вели, плюс он удочерил детей. В суде никто не признает, что его заставили. Я не думаю, что он в 44 года не мог отдавать себе отчет в своих действиях. У меня подозрения, что Валентина таким образом хочет сократить выплаты и получить намного больше.

В случае официального подтверждения гибели Александра выплаты и наследство будут разделены между женой, двумя удочеренными дочерями и матерью.

В конце передачи эксперты призвали женщин зарыть топор войны и объединиться ради общей цели – поисков Александра. Однако уже в студии стало понятно: каждая из них осталась при своем мнении. Валентина не готова мириться с невесткой, а Наталья продолжает защищать свою семью.

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