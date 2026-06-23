Олег Гербер: Бизнесу пора активнее влиять на демографическую ситуацию в регионе и стране

Работа по поручениям губернатора началась сразу после обращения. Фото: Олег Татаркин/zs74.ru

Губернатор Алексей Текслер выступил с ежегодным обращением к Законодательному собранию. Глава региона подвел итоги развития региона за последние семь лет и определил ключевые задачи на ближайшие годы. Алексей Текслер поднял тему специальной военной операции, развития системы здравоохранения и образования, культуры и спорта, мер поддержки семей с детьми, ветеранов и пожилых граждан.

Некоторые заявления требовали быстрых и конкретных действий со стороны депутатов. Так, глава региона поручил разработать Социальный кодекс, который объединит все меры поддержки, а также ввести должность председателя правительства Челябинской области.

— Наша ключевая цель остается неизменной: чтобы жизнь каждого жителя Челябинской области становилась лучше, — отметил Алексей Текслер. — За прошедшие годы мы укрепили экономику и социальную сферу, преобразили города и села. Любые достижения по-настоящему ценны лишь тогда, когда они служат людям. Поэтому сегодня мы движемся дальше. Создаем условия для достойного труда, самореализации, защиты здоровья и благополучия.

«Малый и средний бизнес развивается стабильно»

Большое внимание в своем обращении Алексей Текслер уделил развитию предприятий, среднего и малого бизнеса. Промышленные гиганты продолжают открывать новые производства.

— Валовой региональный продукт по итогам 2025 года ожидается свыше 3 триллионов рублей, — привел данные губернатор. — Начиная с 2019 года ВРП региона удвоился. И мы вместе работаем, чтобы удержать достигнутые позиции и идти дальше.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Евгений Илле отметил важность развития среднего и малого предпринимательства.

Алексей Текслер подвел итоги семилетней работы и наметил стратегические ориентиры на ближайшие годы. Фото: Олег Татаркин/zs74.ru

— У нас также сохраняются высокие показатели по стране: вклад МСП в экономику Челябинской области составляет 28 процентов, — сказал Евгений Илле. — Сохранены льготные ставки по упрощенной системе налогообложения. Это стратегическое решение дало положительный эффект — объем налоговых поступлений в бюджет за первый квартал 2026 года сопоставим с налоговыми поступлениями в 2025 году. Это говорит о том, что малый и средний бизнес развивается стабильно и уверенно, а принятые решения были верными.

Вместе с тем, глава региона обозначил, что предприятиям пора включаться в решение демографических проблем. Председатель Заксобрания Олег Гербер отметил, что разговоры о необходимости собственных социальных программ у бизнеса идут давно.

— Алексей Леонидович обратился с очень важным и актуальным посылом к руководителям предприятий и бизнесу. Им пора активнее влиять на демографическую ситуацию в регионе и стране в целом, работать с этой проблемой, — сказал Олег Гербер. — Абсолютно поддерживаю. Этот вопрос неоднократно обсуждался, в том числе в рамках заседаний Союза промышленников и предпринимателей. Руководители предприятий и собственники компаний не раз высказывали опасения по поводу серьезного дефицита трудовых ресурсов уже в ближайшем будущем. И Алексей Леонидович во время этих обсуждений отмечал, что государство улучшением демографической ситуации занимается постоянно, а значит, собственные социальные меры поддержки должны быть и у бизнеса. Иначе предприятиям просто не выжить.

Коммунальная сфера и транспорт

В 2024 году губернатором была объявлена программа «Большой ремонт 74», которая включила замену изношенных сетей, строительство котельных, наведение порядка с управляющими компаниями.

— Только в прошлом году в сферу ЖКХ было направлено более тринадцати миллиардов рублей, — рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Шмидт. - Это позволило построить и отремонтировать более 480 километров сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 250 километров газовых сетей и провести газ в 22 ранее негазифицированных населенных пункта. Темпы проведения этих мероприятий не снижаются. В текущем году на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируется направить около 15 миллиардов рублей.

Во время обращения Алексей Текслер поручил навести порядок в работе управляющих компаний. Из-за недобросовестной работы некоторых из них дома остались без обслуживания.

Существенно изменилась за последние семь лет транспортная доступность населения. Особый повод для гордости — развитие электротранспорта.

— Челябинская область — один из ключевых центров производства электротранспорта: трамваев, троллейбусов, сейчас и электробусов, — подчеркнул губернатор. — Наша техника работает по всей России. Продолжается строительство метротрама. Запущена работа двух тоннелепроходческих комплексов.

Председатель комитета Законодательного Собрания по промышленной политике Владимир Перезолов отметил изменение транспортной доступности в целом.

— В Челябинской агломерации уже несколько лет успешно реализуется масштабная реформа общественного транспорта, — сказал депутат. — Под руководством главы региона был взят курс на модернизацию, и результаты видны: более 160 новых троллейбусов выехали на маршруты, вытесняя устаревший транспорт. Продолжается обновление трамвайной сети и замена подвижного состава. Главная цель сейчас — чтобы каждый житель области ощутил на себе положительные эффекты транспортной реформы.

Социальный кодекс

Одним из главных поручений губернатора стала разработка Социального кодекса. Меры поддержки регулирует огромное количество законодательных актов, и такой документ упростит получение помощи.

— Поручаю социальному блоку правительства провести анализ и систематизацию законодательства в социальной сфере, закрепив единые подходы, принципы, терминологию в едином региональном законе — Социальном кодексе Челябинской области, — сказал Алексей Текслер во время обращения. — Это обеспечит прозрачность, доступность и оперативность предоставления поддержки населению. Правительству региона поручаю подготовить соответствующий законопроект во взаимодействии с законодательным собранием.

Первое рабочее совещание по выполнению поручения состоялось уже на следующий день. Новый закон обсудили зампредседателя Заксобрания Анатолий Еремин, председатель комитета по социальной политике Наталья Лощинина, первый заместитель председателя комитета по социальной политике Артемий Галицын, министр социальных отношений Наталья Лугачева, министр физической культуры и спорта Владимир Иванов, представители других министерств социального блока правительства области.

— Наша встреча призвана консолидировать совместные усилия и определить первоочередные задачи по разработке проекта Социального кодекса, — прокомментировал Анатолий Еремин. — В ближайшее время необходимо ознакомиться с концепциями социальных кодексов других регионов, провести анализ всех мер социальной поддержки в области и выработать свои предложения по наполнению кодекса.

— Социальный кодекс — это полезный документ, — сказал первый заместитель председателя комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Артемий Галицын — Человек, имеющий право на несколько видов помощи (например, многодетная малообеспеченная семья с ребенком-инвалидом), вынужден изучать десятки документов, обращаться в разные инстанции и зачастую просто не получает положенную поддержку из-за невозможности разобраться в нормативном лабиринте. Мы соберем все меры поддержки в одном понятном документе.

В завершение своего обращения Алексей Текслер выступил с инициативой разделить полномочия губернатора и председателя правительства области. Премьер-министр будет контролировать исполнение бюджета, реализацию государственных программ, исполнение поручений губернатора. Соответствующие изменения в Устав Челябинской области уже приняты.