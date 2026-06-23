Денис Рываев: в работе профсоюза нет мелочей, мы всегда обращены к людям

Делегация профсоюзной организации Челябинской области на очередном Всероссийском съезде профсоюза работников здравоохранения РФ (Денис Рываев – в центре). Фото предоставлено редакции

— Денис Петрович, с момента нашей предыдущей встречи прошло полгода. Какие важные и значимые события в работе профсоюза вы бы отметили?

— Начну с того, что с 16 по 19 апреля в Москве проходил IX Съезд профсоюза работников здравоохранения России. В нем участвовали делегаты со всей страны, представители федеральных органов власти, Государственной думы, Общественной палаты, Администрации президента.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своей программной речи подчеркнул важность взаимодействия с профессиональным союзом, отметив, что «для нас профсоюз самый важный партнер, и я благодарю вас за активную работу и поддержку в достижении национальных целей».

Ключевым событием Съезда стало выступление председателя профсоюза Анатолия Ивановича Домникова, который посвятил свою речь перспективам развития отрасли. В центре внимания профсоюза - вопросы кадровой политики, внедрения новой системы оплаты труда, развитие наставничества, охрана труда, цифровизация, поддержка молодежи и укрепление социального партнерства.

Делегаты Съезда единогласно вновь избрали Анатолия Ивановича Домникова председателем профсоюза на следующие пять лет.

В торжественной церемонии награждения участвовала Лилия Нигматуллина, - правовой инспектор труда ЦК профсоюза по Челябинской области, которая признана лучшим правовым инспектором труда 2025 года. Награду за высокие результаты в реализации уставных задач Профсоюза, проведении проверочных мероприятий в медучреждениях и контроле за устранением выявленных нарушений вручил Лилии Рауилевне на объединенном заседании пленума ЦК и президиума профсоюза Анатолий Иванович Домников.

В середине мая представители профсоюзной организации получили награды в честь Международного дня медицинской сестры. Фото предоставлено редакции

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ И ЭФФЕКТ

— Приведу несколько цифр, которые дают наглядное представление об экономической эффективности всех форм правозащитной работы нашей организации. Так, правовую помощь получили почти девять тысяч членов профсоюза, они сумели сохранить 138,34 млн рублей, обратившись к нам за юридической помощью (исходя из расчета средней стоимости юридических услуг в регионе), из них получили на руки 125 млн рублей.

Еще одно важное направление работы — создание здоровых и безопасных условий труда, контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, за выполнением ими условий коллективных договоров.В прошлом году экономическая эффективность всех мероприятий по охране труда составила более 4,5 млн рублей.

Были восстановлены нарушенные при обеспечении компенсационными мерами права 1040 работников. В 2,5 раза возросло количество письменных обращений, экономическая эффективность составила 0,87 млн рублей. Кроме того, поступило 267 устных обращений председателей первичек и членов профсоюза. Даны необходимые разъяснения.

— Все это говорит о высокой эффективности системы социального партнерства, выстроенной в регионе.

— Безусловно, взаимодействие с Минздравом происходит на основе Отраслевого соглашения с Челябинской областной организацией профсоюза. Стороны договорились принимать все зависящие от них меры для урегулирования коллективных трудовых споров, возникающих в области социально-трудовых отношений, не допуская нарастания социальной напряженности. Инструментом, позволяющим реализовать взятые на себя обязательства на практике, является Региональная отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В этом году срок действия соглашения истекает, начата работа по подготовке следующего.

Студенты-медики под началом профсоюза приняли участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» (в рамках чемпионата проводился конкурс по профессиональному мастерству). Фото предоставлено редакции

СТРАХОВАНИЕ 24/7

— Практика показывает, что работа в системе здравоохранения — непростой, увлекательный, вдохновляющий, благородный… но, к сожалению, не всегда безопасный труд. Что делает профсоюз, чтобы обеспечить работникам отрасли дополнительную защиту?

— Мы знаем неутешительную статистику получения травм в результате дорожно-транспортных происшествий, обеспокоены фактами нападения на работников скорой, которых меньше не становится.

Поэтому Челябинская областная организация уже не первый год страхует жизнь и здоровье тех членов Профсоюза, которые подвергаются наибольшему риску при выполнении профессиональных обязанностей. Это работники бригад скорой медицинской помощи, включая водителей, участковые врачи — терапевты и педиатры, а также другие категории медицинских работников.

В число застрахованных Профсоюзом входят фельдшеры, осуществляющие терапевтический либо педиатрический прием по участковому принципу; дежурные врачи и медицинские работники приемного отделения; врачи: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и нейрохирурги, травматологи, психиатры (в том числе участковые, детские, детские участковые, подростковые, подростковые участковые), психиатры-наркологи (включая участковых), фельдшеры ФАПов.

Договор коллективного страхования действует всегда и везде: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году - на работе, дома, на даче, в командировке, в отпуске. Программа покрывает несчастные случаи, инвалидность и летальный исход.

Второй вид страхования членов профсоюза - комплексная защита при укусах клеща. Вряд ли медицинским работникам Южного Урала нужно объяснять, как это важно. В страховое покрытие входит пять основных опасных болезней. Полис действует на всей территории России. Программа включает всю необходимую помощь. Помощь по телефону доступна круглосуточно.

Для справки

Всего на сегодняшний день за счет средств Комитета областной профсоюзной организации застраховано более пяти тысяч членов Профсоюза. В 2025 году были произведены выплаты по 133 страховым случаям, в 2026-м (с января по май) - 106.

ПРОФСОЮЗ ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

— Денис Петрович, в последнее время появилось новое направление деятельности по защите прав медицинских работников, пострадавших от применения насилия при выполнении должностных обязанностей…

— Действительно, члены профсоюза могут получить бесплатную консультацию адвоката. По нашему мнению, фактическая безнаказанность агрессивных пациентов, существующая сейчас, провоцирует новые нападения. Поэтому в подобных случаях мы предлагаем пострадавшим медикам обращаться к адвокату, чтобы обсудить перспективы возбуждения уголовного дела. Это поможет им защитить свои права.

Бесплатно консультироваться можно и по всем другим вопросам, касающимся профессиональной деятельности. При необходимости дальнейшая работа ведется по соглашению. Членам профсоюза предоставляется скидка.

— Получается, профсоюзу есть дело до всего, что происходит в медицинской организации…

— Согласен. Профсоюз ведет большую работу по оздоровлению, сплочению коллектива, формированию корпоративной культуры. Каждый сотрудник должен чувствовать себя членом единой команды. Значит, нужны совместные мероприятия, которые сближают людей: спорт, туристический слет, смотры, конкурсы, квизы… В первички сотрудники обращаются с самыми разными предложениями и идеями, зная, что профсоюз обязательно придет на помощь, ведь он всегда обращен к людям.

Представители профсоюза постоянные участники командных интеллектуальных игр. Фото предоставлено редакции

С ПРАЗДНИКОМ!

— День медицинского работника — это самый важный праздник для всех, кто связал свою жизнь с ответственностью за здоровье конкретного человека и нации в целом, всех, чьи главные качества – готовность незамедлительно прийти на помощь, милосердие и терпение.

Уважаемые коллеги, вы, каждый на своем месте, несете эту нелегкую службу изо дня в день. Ваш труд требует не только знаний, мастерства, высокого профессионализма, но и огромной душевной щедрости, чуткости, неравнодушия.

В современных условиях именно профсоюз становится вашим надежным тылом. Он не просто рядом, не просто слушает вас — он занимает активную позицию, ежедневно защищая и отстаивая трудовые права, борясь за справедливую оплату, контролируя условия труда, создавая благоприятный психологический климат. Наша сила — в единстве.

С праздником вас, дорогие коллеги! Примите слова искренней благодарности за ваш профессионализм, гуманизм, милосердие, а подчас и самопожертвование. Отдельное спасибо ветеранам здравоохранения, которые всю жизнь оставались преданными своей профессии, передавали бесценный опыт молодым коллегам, воспитали достойную смену, формировали традиции.

От имени Челябинской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ желаю вам счастья, благополучия, профессиональных успехов и оптимизма. Достатка и благополучия вашим семьям! Здоровья вам и вашим пациентам!

С уважением, председатель Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Денис Рываев.

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Челябинская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ

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