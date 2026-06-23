Ситуация с бензином затронула разные регионы. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Владельцы машин последние несколько дней активно обсуждают одну тему – бензин. Каждый делится рассказами о ценах на него и где можно заправиться. В некоторых регионах вводят ограничение по количеству литров в один бак, закрывают заправки или просят за драгоценное топливо баснословные деньги.

Губернатор Текслер озвучил ситуацию с бензином в Челябинской области на 23 июня

Особое внимание этой теме уделяют власти Челябинской области. Они берут на контроль цены и обещают обеспечить стабильность на рынке топлива. Губернатор рассказал, какая ситуация с бензином в Челябинске и Челябинской области.

Ситуация с бензином Челябинске на 23 июня 2026

В правительстве Челябинской области сообщили, что ситуация на топливном рынке региона под контролем. У крупных нефтяных компаний есть запасы топлива на Южном Урале.

– Однако на розничном рынке фиксируются перебои с поставками, из-за чего на отдельных АЗС возникает дефицит и очереди. Динамика цен на АЗС Челябинской области соответствует общероссийской тенденции роста, – отметили в пресс-службе правительства региона.

Но для контроля ситуации по поручению губернатора был создан региональный штаб. Он займется мониторингом потоков топлива и пресечением возможных злоупотреблений, например, необоснованного завышения цен.

Алексей Текслер поднял эту тему и на областном совещании с главами муниципальных образований Челябинской области. Глава региона подчеркнул, что ситуация на топливном рынке отличается в зависимости от конкретной компании. Те, у кого есть свои добыча, производство и АЗС (ВИНКи: «Газпромнефть», «Лукойл» и «Башнефть»), чувствуют себя более комфортно. А вот у независимых, которые только продают топливо, сейчас другие возможности.

– Мы видим, что у независимых прошел рост топлива, который превышает рост, который есть на заправках ВИНКов. В целом мы не единственные в стране сложности испытываем. Все регионы нашей страны сталкиваются по известным причинам, – подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Поэтому работа не ограничится только региональным штабом. В связке с ним будут взаимодействовать и муниципальные – ведь в каждом своя ситуация с бензином.

– Главная задача обеспечить стабильность на рынке топлива и, соответственно, обеспечить защиту интересов жителей региона и бизнеса, – отметил Алексей Текслер.

Региональный штаб по топливу возглавила заместитель губернатора Татьяна Кучиц. Также в его состав войдут представители прокуратуры, УФАС, профильных министерств и поставщики топлива.

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