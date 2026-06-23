Ураган обрушился на село Большой Куяш ночью 23 июня. Фото: настоятель храма отец Игорь

В ночь на 23 июня на соседнюю Свердловскую область обрушился смерч, он разрушил больше 30 домов. Ранее в Челябинской области ураган налетел на село Большой Куяш. Там пострадал храм Покрова Пресвятой Богородицы. Из-за сильного ветра купол рухнул на землю. Стихия также повредила секции кованого ограждения и частично разрушила столбики. Рассказываем подробно о разрушенном куполе в храме и выясняем, угрожает ли смерч Челябинску и Челябинской области.

Ураган снес купол храма в Челябинской области 23 июня 2026: что известно, фото последствий разрушения

Мощный циклон проходит над Уралом с 22 июня 2026 года. Именно он вызвал смерч в районе Кушвы Свердловской области, где оказались разрушенными дома и произошли перебои с электроснабжением. По мере смещения атмосферного фронта на юг и юго-запад зона нестабильной погоды затронула и Челябинскую область. Порывы шквалистого ветра и грозовые ячейки достигли территории Большого Куяша. Там ураган разрушил купол с крестом с храма Покрова Пресвятой Богородицы. Порывы ветра также повредили кованое ограждение и частично разрушили столбики. Люди в результате происшествия не пострадали. Настоятель храма, отец Игорь, сообщил, что на месте сейчас ведутся работы. Своими силами удалось временно закрыть повреждение в крыше, чтобы защитить храм от осадков. Увы, полностью купол восстановить уже невозможно – он ремонту не подлежит, сохранился только металлический каркас.

Фото: настоятель храма отец Игорь

Сейчас планируется разобрать обломки, расчистить территорию и восстановить ограждения, укрепить поврежденные элементы здания.

Фото: настоятель храма отец Игорь

Храм, пострадавший от урагана в селе Большой Куяш, является памятников архитектуры федерального значения. Его первый камень был заложен более 200 лет назад – в 1812 году.

Прогноз погоды в Челябинске и Челябинской области на 24 июня 2026: будет ли сильный ветер, есть ли угроза смерча

Челябинский ЦГМС объявил штормовое предупреждение: с 24 по 26 июня 2026 года в регионе ожидаются сильные дожди, подъем уровней воды в реках и подтопление пойменных участков. Непогода продлится еще несколько дней.

Ночью 24 июня 2026 года в горах Челябинской области пройдут наиболее интенсивные ливни. Согласно прогнозу погоды, днем по региону будут кратковременные дожди, местами грозы и туманы. Ветер южный с переходом на западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Это умеренно сильный ветер: сам по себе он не считается опасным штормовым, но порывы до 14 м/с уже способны ломать слабые ветки, раскачивать деревья и затруднять движение на открытых участках.

В Челябинске 24 июня 2026 года также будет дождливо и ветрено: ночью +14…+16 градусов, днем температура поднимется до +23…+25 градусов.

По словам синоптиков, циклон продолжает влиять сразу на Челябинскую и Свердловскую области. При этом в соседнем регионе условия для опасных явлений были более благоприятными. Там фиксировалась высокая вероятность смерчей из-за резких температурных контрастов. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов челябинского гидрометцентра Екатерина Выходцева изданию «Курс дела», в Челябинской области риск смерча значительно ниже, однако полностью исключать его нельзя.

– У нас единое со Свердловской областью штормовое предупреждение, но холодный фронт больше приходится на территорию Свердловской области. В Челябинской области условия для конвекции тоже есть, в этой связи и объявлено штормовое предупреждение. Формирование смерча на Южном Урале маловероятно, но, тем не менее, не равняется нулю. Град и шквал сегодня могут быть. Смерч — очень редкое явление, и должно сойтись много факторов, чтобы он сформировался, но такое бывает.

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