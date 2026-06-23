Ураган разрушил купол с крестом на храме в Большом Куяше

Ураган обрушился на село ночью. Фото: настоятель храма отец Игорь.

Ночью в селе Большой Куяш во время урагана пострадал храм Покрова Пресвятой Богородицы. На малом приделе в честь Рождества Христова оказался разрушен малый купол с крестом. Стихия также повредила секции кованого ограждения и частично разрушила столбики. Люди не пострадали.

Настоятель храма отец Игорь сообщил, что в настоящее время необходимо разобрать обломки купола и убрать территорию. Также требуется срочно закрыть дыру в крыше, чтобы во время дождей вода не попала внутрь здания.

Отверстие надо заделать срочно, чтобы в храм не попадала вода. Фото: настоятель храма отец Игорь.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш является памятником архитектуры федерального значения. В 2012 году исполнилось 200 лет со дня закладки его первого камня.

Фото: настоятель храма отец Игорь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.