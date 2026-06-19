Рояль-клумбу на площадке решили оставить. Фото: Ольга ЩАПИНА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Челябинска Алексей Лошкин оценил, как идет обустройство карманного севера у администрации Центрального района. последние несколько лет здесь была парковка и старый, еще советских времен, фонтан. Во времена СССР у фонтана высаживали розы, но потом эта практика сошла на нет.

Фото: Ольга ЩАПИНА

— Раньше здесь была достаточно большая чаша фонтана, которая устарела и пришла в негодность, — рассказал глава района Виктор Ереклинцев. — Это была территория с хаотичными парковками. Было небезопасно и некомфортно, постоянно возникали заторы, конфликты.

Так сквер выглядит в проекте. Фото: Ольга ЩАПИНА

Проект сквера придумала и подарила городу компания Napoleon IT, офис которой находится рядом. За счет этого администрации удалось сэкономить около 3 млн рублей.

В проекте решили сохранить фонтан, но сделать его сухим. Также оставили рояль, в который высаживали цветы. Предусмотрена барная стойка, лавочки и теннисный стол.

Так площадка выглядела прежде. Фото: Виктор ЕРЕКЛИНЦЕВ

Также Виктор Ереклинцев рассказал, что пришлось убрать старые ивы, которые сгнили и были опасны. Вместо них высадят около 300 гортензий и розы. Площадка будет под наблюдением камер. Прогуляться в новом сквере можно будет в начале августа.

Старые деревья спилили. Фото: Виктор ЕРЕКЛИНЦЕВ

Фото: Виктор ЕРЕКЛИНЦЕВ

Место для благоустройства выбрали жители района, голосуя по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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